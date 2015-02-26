Мошенники не дремлют

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Мария ОРЛОВА
Об этом свидетельствуют полицейские сводки в Алматы, где чаще всего фигурирует именно такая разновидность преступности.
– Алматы, как преуспевающий финансовый и культурный центр, словно магнит, притягивает желающих заработать преступным путем. И один из легких и проверенных способов криминального обогащения – мошенничество, – отмечает заместитель начальника ДВД Алматы полковник полиции Газиз Нуркаев. – Причем если бы граждане своевременно проявляли бдительность, то в большинстве случаев они бы не попались в сети преступников.
В первую очередь, информирует Г. Нуркаев, необходимо отметить особую изощренность зло­умышленников, которые очень часто придумывают всевозможные незаконные уловки и проверяют их на практике. Когда же очередной метод незаконной наживы доказывает свою состоятельность, то распространяют его, так сказать, среди широких слоев населения. К примеру, именно так обстоит дело с телефонным мошенничеством. Ранее с такой аферой граждане никогда не сталкивались. Активно вымогать деньги подобным незаконным путем аферисты начали с 2009 года.
Сейчас ситуация с телефонным мошенничеством значительно улучшилась: повсеместная пропаганда и информирование населения о мерах предосторожности все же дали положительные результаты, и на эту преступную уловку попадаются лишь единицы. Но на смену этой разновидности афер пришли новые: кредитные, земельные, жилищные, благотворительные и так далее. Так, алматинские полицейские разоблачили гражданку Б., которая, суля гражданам баснословные вознаграждения, обманным путем вынуждала их получать в банках второго уровня кредиты.
– Ей удалось обмануть немало горожан, – говорит заместитель начальника ДВД Алматы. – Доверчивые граждане отдавали аферистке заем, получали обещанный процент с этой суммы и, как следствие – многомиллионные задолженности перед банками. Кстати, гражданка Б. клятвенно обещала своим жертвам с помощью неких влиятельных соратников в последующем полностью списать эту задолженность по кредитам. Признаки аферы – очевидны. Цель легкого и быстрого обогащения, можно сказать, притупила у потерпевших бдительность и инстинкт самосохранения.
В настоящее время полицейские проводят информационную кампанию с целью просветить граждан, рассказав им о различных видах мошенничества и тем самым обезопасить их от аферистов. Также в конце минувшего года Генеральная прокуратура РК разработала памятки для предотвращения фактов мошенничества и разослала листовки во все территориальные подразделения Министерства внутренних дел, которые в свою очередь распространяют их в общественных местах.

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