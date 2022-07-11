Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Общество
Мошенники обманом заставили алматинку продать жилье
Диасов Ораз
корреспондент

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суинбай рассказал о вопиющем факте мошенничества – в результате обмана жительница Алматы лишилась жилья, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Жительница города Алматы с 13 по 22 июня текущего года, управляемая мошенническими манипуляциями, продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 миллиона тенге несколькими траншами она перевела на счета мошенников", – сказал Жандос Суинбай на брифинге в МВД.

В полицию женщина обратилась лишь 24 июня, после того как поняла, что попала на уловки аферистов.

"По данному факту УП Алмалинского района ДП Алматы начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК – мошенничество в особо крупном размере", – добавил спикер.

По его словам, оперативники подразделения по борьбе с киберпреступнстью МВД совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, являющихся гражданами Казахстана и России.

"Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В отношении 5 участников избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц", – резюмировал представитель МВД.

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