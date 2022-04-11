Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области

На 37 миллионов тенге обманули фермеров мошенники из города Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

C 2020 по 2022 годы с заявлением в управление полиции города Жезказгана обратились 116 владельцев крестьянских хозяйств. Все они стали жертвами мошеннических действий неких лиц.

Каждому из пострадавших аферисты предлагали бесплатную доставку снегохода стоимостью 2,5 млн тенге и юрты стоимостью 300 тысяч тенге. При этом злоумышленники утверждали, что крестьянским хозяйствам якобы будет возмещена часть расходов в рамках правил субсидирования субъектов агропромышленного комплекса.

Чтобы вызвать у сельчан доверие, они открыли офис, вели агитационную рекламу и проводили разъяснительные беседы. Сумма нанесенного ими ущерба составила 37 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали группу подозреваемых: трех жителей столицы в возрасте 28-34 лет. Они признались в организации преступного бизнеса.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время после проведения всех необходимых следственных действий и закрепления доказательной базы уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.