Мошенники обманывают казахстанцев под видом сотрудников Нацбанка

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Граждан просят быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура предупреждает о распространенной схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Нацбанка РК и под предлогом защиты от мошенников завладевают деньгами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Как отмечается, только за последние полтора месяца по стране зарегистрировано 39 таких фактов.

К примеру, 17 сентября ДП области Улытау начало досудебное расследование по факту хищения денег у жителя Жезказгана. Злоумышленники представились сотрудниками Нацбанка и сообщили мужчине, что мошенники якобы завладели его персональными данными и пытаются похитить имеющиеся на его счетах деньги.

Поверив злоумышленникам, мужчина, действуя по их инструкциям, снял все деньги со своих депозитов и, чтобы якобы «обезопасить» их, перевел третьим лицам. Ущерб составил 9 млн тенге. По указанному факту продолжается досудебное расследование.

«Генпрокуратура призывает граждан проявлять бдительность. Сотрудники Нацбанка и других госорганов не требуют по телефону оформлять кредиты, продавать имущество либо переводить деньги третьим лицам под предлогом их защиты от мошенников. Не сообщайте посторонним SMS-коды, пароли, данные банковских карт и иные сведения, позволяющие получить доступ к вашим деньгам», – говорится в обращении.

Ранее Генпрокуратура предупреждала граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками eGov. 

#Генпрокуратура #Нацбанк #мошенники #сотрудники

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