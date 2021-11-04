Мошенники предлагают европейские сертификаты вакцинирования в даркнете

Общество
992
Екатерина Елисеева
Фото: fingramm.ru
В среднем за 300 долларов предлагают мошенники европейские сертификаты вакцинации в даркнете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

"Лаборатория Касперского" изучила несколько теневых площадок и обнаружила предложения о продаже электронных сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции европейского образца. Документ в объявлениях предлагается купить в среднем за 300 долларов США", – говорится в сообщении.

Как отмечается, мошенники уверяют, что данные клиента в случае покупки вносятся в базу и ему присваивается уникальный QR-код. Покупатель может выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna.

"Сам сертификат якобы выдаётся в одной из стран Восточной Европы. Эксперты предполагают, что в основном данные объявления нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей. Сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными. Продавцы уверяют, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn", – дополнили в пресс-службе компании. 

В некоторых случаях указано, что оплата принимается в любой криптовалюте. Объявления встречаются как на английском, так и на русском языке.

"Злоумышленники уже давно пытаются разными способами заработать на теме пандемии, ограничений и вакцинации. Еще в марте этого года мы видели объявления о продаже зарубежных вакцин от COVID-19. Позднее интерес к этой теме заметно уменьшился. Теперь злоумышленники пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру, ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов. Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги", – дополнил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Популярное

Все
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Конный марафон «Ұлы дала жорығы» памяти Мыржакыпа Дулатова стартовал в Торгае
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
В Астане проходит ярмарка сельхозпродукции двух регионов
В Алматы создается казахстанско-немецкий институт для решения водных вызовов в ЦА
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Казахстан одержал победу на этапе Кубка мира по батутной гимнастике
Трамп грозит Венесуэле, требуя от нее забрать своих граждан
Аким Алматы обозначил приоритеты развития мегаполиса в День города
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных водителей
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Серебряные награды из Брно
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
Главная ценность в жизни человека
Новый взгляд на старые фасады
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Аким Алматы обозначил приоритеты развития мегаполиса в День…
Казахстан избран в совет почтовых операций Всемирного почто…
На зарядку становись!
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]