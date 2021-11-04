В среднем за 300 долларов предлагают мошенники европейские сертификаты вакцинации в даркнете, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лабораторию Касперского".
"Лаборатория Касперского" изучила несколько теневых площадок и обнаружила предложения о продаже электронных сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции европейского образца. Документ в объявлениях предлагается купить в среднем за 300 долларов США", – говорится в сообщении.
Как отмечается, мошенники уверяют, что данные клиента в случае покупки вносятся в базу и ему присваивается уникальный QR-код. Покупатель может выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna.
"Сам сертификат якобы выдаётся в одной из стран Восточной Европы. Эксперты предполагают, что в основном данные объявления нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей. Сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными. Продавцы уверяют, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn", – дополнили в пресс-службе компании.
В некоторых случаях указано, что оплата принимается в любой криптовалюте. Объявления встречаются как на английском, так и на русском языке.
"Злоумышленники уже давно пытаются разными способами заработать на теме пандемии, ограничений и вакцинации. Еще в марте этого года мы видели объявления о продаже зарубежных вакцин от COVID-19. Позднее интерес к этой теме заметно уменьшился. Теперь злоумышленники пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру, ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов. Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги", – дополнил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.