Мошенники предлагают "помощь" от имени фонда "Қазақстан халқына"
Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев, используя единый реестр Благотворительных организаций. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»), передает Kazpravda.kz.
Только в выходные дни с подобными жалобами в контакт-центр НПП «Атамекен» обратились 250 человек, также в понедельник, 7 февраля, поступило еще 186 звонков подобного рода.
Так, в одном из обращений жительница Шымкента рассказала, что после подачи заявки о помощи и заполнения всех полей формы на сайте atamekenim.kz на экране отобразилась информация об успешном оформлении кредита, а затем ей поступил видеозвонок с предложением дальнейшего оформления денежного займа.
Подобный случай произошел и в Усть-Каменогорске. Там жительнице города направили SMS-сообщение от псевдопортала электронного правительства, а затем позвонил мошенник с просьбой назвать поступивший SMS-код для получения 1 166 000 тенге в виде денежной помощи.
Ранее в мессенджеры социальных сетей фонда уже поступали вопросы касательно социальных пособий в сумме 42 500 тенге, выплатить которые обещали звонившие от имени фонда «Народу Казахстана» мошенники.
«Фонд не осуществляет видео-, аудиозвонки посредством мессенджеров. Единственная точка входа – сайт qazaqstanhalqyna.kz и единый реестр Благотворительных организаций atamekenim.kz. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Доверяйте только официальной информации», – сказал официальный представитель фонда «Народу Казахстана» Алибек Абдилов.
Он также выразил благодарность неравнодушным людям, которые сообщают о подобных фактах мошенничества и предупреждают об этом сограждан.