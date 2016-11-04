Общество
Мошенники продавали землю по фиктивным документам – Генпрокуратура РК
В Генеральной прокуратуре РК озвучили некоторые детали уголовных дел в отношении мошенников, продававших землю по фиктивным документам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"В Астане, в поселке Косши преступники подделывали документы о выдаче земель и продавали их. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. К ответственности привлекаются 24 должностных лица, из них 15 – под стражей", – говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация в Жамбылской области, где продано по фиктивным документам 270 участков, принадлежавших фермерам. Виновные лица осуждены. Мошенники продавали доверчивым гражданам землю, не имея никаких документов. Выписывали просто расписки о приеме денег.

В Алматы таким образом продан 61 участок. В селе Коянды Акмолинской области продано 65 земель. Виновные лица осуждены к длительным срокам заключения.

Как ранее сообщалось, под председательством Генерального Прокурора Жакипа Асанова состоялось заседание коллегии, где утвержден комплексный план по реализации Проекта, направленный на предотвращение самозахвата земли.

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