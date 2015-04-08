Мошенники в погонах 791 Женис БАЙТУРИН

В июле прошлого года полицейские совершили мошенничество, использовав служебное положение в корыстных целях. А дело было так: оперуполномоченный межрайонного отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Актобе Е. Даулетов, старший инспектор отдела по противодействию религиозному экстремизму С. Кулкешев и старший оперуполномоченный этого же отдела А. Жанибекулы решили заработать легкие деньги. Вскоре созрел и план.

Нашли по объявлению в СМИ информацию о продаже автомобиля марки RAV-4, принадлежащего гражданину А. Встретившись с хозяином, борцы с экстремизмом и наркобизнесом представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД и сообщили, что данная автомашина числится в угоне в Южно-Казахстанской области. Заодно исподтишка намекнули: вопрос, мол, можно разрешить положительно всего за 10 тыс. долларов. В результате сошлись на 6 тыс. «зеленых».

Легкие деньги вскружили головы оборотней в погонах. И вскоре они выбрали очередную жертву. На этот раз к троице примкнул еще и старший оперуполномоченный управления по борьбе с экстремизмом ДВД области Р. Муханов. Действовали по той же схеме.

Представившись сотрудниками УБОП, которые занимаются розыском угнанных автомобилей, они сообщили хозяйке авто о том, что ее машина марки Тоyota-Prado числится в угоне в Российской Федерации. И предложили потерпевшей решить проблему за 5 тыс. долларов. Однако на сей раз довести свой преступный умысел до конца мошенники не успели.

Приговором суда Е. Дау­летов, С. Кулкешев, А. Жанибекулы признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере по предварительному сговору. Каждый из них получил по четыре года лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На год меньше заработал срок примкнувший к ним Р. Муханов.