Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"

Группа "KAZ Minerals" сообщила об участившихся случаях, когда мошенники, используя ее название, пытаются завладеть персональными данными и личными сбережениями граждан, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, наибольшая активность наблюдается в социальных сетях, там распространяются посты и размещаются ссылки с фейковой рекламой.

"В последнее время злоумышленники не ограничиваются финансовыми институтами и используют успешные казахстанские бренды из других секторов экономики, в том числе KAZ Minerals, в попытке ввести в заблуждение население, - отмечает руководитель департамента корпоративных связей Группы "KAZ Minerals" Максут Жапабаев. – Мы официально заявляем, что компания не осуществляет инвестиционных программ для граждан. Не так давно компания ушла с биржи, стала частной, и ее акций в свободном обращении нет. Призываем казахстанцев соблюдать бдительность, придерживаться правил информационной безопасности, никому не сообщать свои личные данные, перепроверять сомнительную информацию на официальных ресурсах компании. А самое главное – предостерегать своих близких и знакомых от опрометчивых шагов, сулящих невиданную прибыль".

Примеры фейковых страниц и постов можно посмотреть на официальной странице компании в Instagram.

Группа уже разместила соответствующие материалы в своих официальных аккаунтах в социальных сетях и на собственных информационных ресурсах, также готовит письма-обращения в соответствующие ведомства, включая МВД и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, добавили в компании.