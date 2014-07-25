Мошенников стало больше в Казахстане

Количество фактов мошенничества увеличилось в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Сауле Айтпаеву.

"Произошло увеличение преступности по мошенничеству на 3,3 процента. Это объясняется прежде всего сознанием самих граждан: вопросы разъяснения прав, вопросы разъяснения при получении кредитов, при различных действиях, когда происходят определенные действия со стороны непорядочных людей в отношении престарелых женщин, инвалидов, пенсионеров", – информировала Сауле Айтпаева в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

В целом, по ее словам, наблюдается снижение уровня преступности. За 6 месяцев этого года в Казахстане зарегистрированы 168 тысяч преступлений. Число краж сократилось на 3,1%, фактов хулиганства – на 16,3%, грабежей стало меньше на 27,9%. При этом, как сообщила Айтпаева, в Казахстане уменьшилось количество заявлений от граждан о недоверии к правоохранительным органам. Также сообщается, что за 6 месяцев 2014 года количество зарегистрированных в госорганах обращений физических и юридических лиц снизилось на 75%.