Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали видео с задержанием девушки, которую двое мужчин силой усадили в машину средь бела дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Видео, которое снял очевидец, было опубликовано в одном из Telegram-каналов. На кадрах двое мужчин, один из которых показал корочку, силой затолкали девушку в машину и скрутили ее.

«В отношении данной гражданки в ЕРДР зарегистрировано два дела по статье 190 УК РК (мошенничество – прим. ред.) с нанесенным ущербом более 11 млн тенге. При задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции, бросилась на них с ножом», – прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

В ведомстве уточнили, что девушка «была доставлена в управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства».