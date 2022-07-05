Мошенница представлялась сотрудницей банка и обещала алматинцам оформить кредиты

Серийную мошенницу задержали в Алматы. Полицейские доказали совершённых ею пять фактов мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В порядке статьи 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 190 ч.3 УК РК "Мошенничество совершенное неоднократно", задержана 29-летняя гражданка. В отношении подозреваемой следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия установлено, что девушка представлялась сотрудницей одного из банков, обещала свою помощь в оформлении кредита, без залога, по низким процентным ставкам", – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

За свои услуги предприимчивая девушка просила от 120 до 170 тысяч тенге.

В прошлом задержанная уже имела проблемы с законом, она была осуждена за совершение аналогичных преступлений.

Всех, кто пострадал от действий данной гражданки, полицейские просят обратиться в полицию по телефону: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.