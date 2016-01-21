Мошенница широкого профиля Статьи 741 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

«Одному из потерпевших подозреваемая обещала помочь устроить его супругу в одно из медицинских учреждений, – рассказал начальник отдела полиции при УВД Ауэзовского района Алматы полковник полиции Мурат Каспакбаев. – За эту услугу женщина запросила 200 тысяч тенге». В других случаях мошенница обманывала беременных женщин, обещая им свою помощь при родах.



Расследуются три уголовных дела в отношении подозреваемой. Но не исключено, что задержанной предъявят и новые обвинения: оперативным путем полицейские установили личности еще двух человек, пострадавших от преступных действий Алии.

