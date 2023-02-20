Московские эксперты выясняют причину смерти близнецов из Рудного

Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт отравления детей, но выяснить, какие именно вещества стали причиной отравления, не удалось.

Фото: Kazpravda.kz

Кончина шестилетних Амира и Ильяса осенью прошлого года потрясла всю костанайскую общественность и завела следствие в тупик. За дело взялись российские эксперты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мальчиков без признаков жизни обнаружила их мама в собственной квартире 13 октября 2022 года.

Днем ранее на карете скорой помощи близнецы были доставлены в городскую больницу Рудного с признаками отравления: у них была слабость, тошнота и эмоциональная нестабильность.

Утром следующего дня детей выписали, а спустя 12 часов они скончались.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт отравления детей, но выяснить, какие именно вещества стали причиной отравления, тогда не удалось.

Сейчас это выясняют российские эксперты.

Получить заключение рудненские полицейские надеются уже в следующем месяце.

Валентина Мелехова