Московские эксперты выясняют причину смерти близнецов из Рудного

Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт отравления детей, но выяснить, какие именно вещества стали причиной отравления, не удалось.
Кончина шестилетних Амира и Ильяса осенью прошлого года потрясла всю костанайскую общественность и завела следствие в тупик. За дело взялись российские эксперты, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Мальчиков без признаков жизни обнаружила их мама в собственной квартире 13 октября 2022 года.
Днем ранее на карете скорой помощи близнецы были доставлены в городскую больницу Рудного с признаками отравления: у них была слабость, тошнота и эмоциональная нестабильность.
Утром следующего дня детей выписали, а спустя 12 часов они скончались.
Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт отравления детей, но выяснить, какие именно вещества стали причиной отравления, тогда не удалось.
Сейчас это выясняют российские эксперты.
Получить заключение рудненские полицейские надеются уже в следующем месяце.
Валентина Мелехова