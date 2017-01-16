Статьи Московские встречи Генпрокурора Ольга Файнштейн

Как сообщила пресс-служба ГП РК, Ж. Асанов принял участие в торжественном мероприятии в Кремлевском дворце, приуроченном к 295-летнему юбилею со дня образования органов прокуратуры Российской Федерации. В рамках мероприятия глава надзорного ведомства Казахстана провел встречу с Генеральным прокурором России Юрием Чайкой, в ходе которой отмечен высокий уровень сотрудничества прокуратур двух стран. Ж. Асанов также встретился с руководителями органов прокуратуры и юстиции Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Кипра и других государств. Кроме того, Генеральный прокурор РК принял участие в VIII Гайдаровском форуме.



Состоялись переговоры Ж. Асанова с руководителями аппарата и аналитического центра при правительстве Российской Федерации, а также встреча с руководством Сбербанка России. Стороны выразили намерение о заключении меморандума о сотрудничестве. По мнению участников встреч, подписание такого соглашения придаст импульс будущему партнерству в области внедрения проектного управления в деятельность органов прокуратуры.







