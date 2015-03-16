«Москва» и «Сайран»: испытание на прочность Свежий выпуск 693 Уак МАНБЕТЕЕВ

«Испытание на прочность станций «Москва» и «Сайран» прошли успешно, – подчеркнул Ахметжан Есимов. – Метро – специфический транспорт, и в первую очередь необходимо обеспечить безопас­ность пассажиров».

С вводом новых станций, по оценкам специалистов, ожидается двукратное увеличение пассажиропотока. За небольшой отрезок времени современный и экологически безопасный вид транспорта успел завоевать популярность среди алматинцев и гостей города. Так, если в первые годы работы метрополитена его услугами пользовались 13–14 тыс. человек в сутки, то сейчас эта цифра выросла до 24 тыс.

В конце прошлого года количество перевезенных пассажиров достигло 20 млн. человек. Сейчас протяженность Алматинской подземки составляет 8,56 км, с вводом станций «Сайран» и «Москва» она увеличится еще на 2,74 км.