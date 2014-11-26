Мост для взаимодействия Востока и Запада

Его инициативы устремлены в будущее. Одно из ярких свидетельств тому – проведение в Казахстане съездов лидеров мировых и традиционных религий.



Карлыгаш КАЛИЛАХАНОВА, заместитель директора Международного центра культур и религий Министерства культуры и спорта:



Одной из составляющих политической стратегии государства в формировании современного мироустройства на основе духовности и нравственности, диалога, согласия и толерантности стало создание эффективного партнерства Казахстана с международным сообществом, в том числе с лидерами мировых и традиционных религий. Такого феномена в мировой политике не было раньше. На казахской земле по инициативе Президента состоялись 4 съезда лидеров мировых и традиционных религий. В 2015 году пройдет Пятый съезд. В этом контексте Казахстан выполняет великую миссию прочного моста для диалога и взаимодействия Востока и Запада. Республика признана мировым сообществом важным международным центром межкультурного и межконфессионального диалога.



"Изменяя себя, изменяю мир", – говорили древние мудрецы. Девиз этот, вечный и неизменный для всех эпох и времен, является современным кредо казахстанской политики.



В конце ХХ века история впервые дала возможность Казахстану обрести государственную независимость и суверенитет. В этих вновь открывшихся перед молодым государством безбрежных горизонтах Президент Нурсултан Назарбаев нашел ключ к балансу между экономической и политической модернизацией, внутренней и внешней политикой, ближайшими и долгосрочными интересами страны, позволивший Лидеру нации уверенно вести государственный "корабль" сквозь рифы и ураганы времени, не отклоняясь от намеченного курса.



Американский политолог Ю. Дженнингс утверждает, что "великий лидер "чувствует" ситуацию и знает, когда он может ее обратить в свой актив". Эти слова в полной мере относятся к казахстанскому Лидеру нации – мудрому прогрессивному политику нового типа, нацеленному на воплощение идеи модернизации страны. Основной фактор достигнутых страной успехов – это дальновидные, глубоко продуманные политические решения, принятые с учетом подлинных интересов государства и общества, в программах, последовательно реализуемых во всех отраслях.



Казахстан как энергичный и ответственный игрок на мировой арене при выработке концептуальных основ своей политики на долгосрочную перспективу учитывал также особенности и специфику трендов новой эпохи. Было выработано четкое понимание, что эпоха, ориентирующаяся только на ценности потребительского общества, исчерпала себя. Прежняя официальная система ценностей не отвечает реалиям современности, характеризующейся катастрофами социального и экологического характера, ломкой научной картины мира, разрушением духовности и расколом людей. В этих сложнейших условиях главной составляющей возрождения, становления и развития суверенного Казахстана стал переход от жесткого экономического детерминизма к цивилизованному разуму, утверждающему сохранение и обновление многонационального наследия духовно-нравственных ценностей, формирование новой моральной доктрины, поиск путей и форм диалога, создание универсальных диалоговых платформ.



Как известно, Казахстан имеет многовековой опыт мирного сосуществования различных этносов и конфессий, культур и традиций. Но время потребовало по-новому взглянуть на многие ключевые вопросы в этой сфере. Глава государства принимает первым из постсоветских лидеров важное решение – отбросить ставший привычным подход к религии как "опиуму", к религиозным учениям как догме. Выступая в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он особо подчеркнул: "Мы в Азии живем на удивительной земле. Все крупнейшие религии мира – иудаизм, буддизм, христианство, ислам – родились именно на святых землях нашего континента. Все духовные учителя человечества – от Лао Цзы и Гаутамы Будды, Иисуса Христа и Мухаммеда до величайших умов современности уровня Махатмы – родом именно из наших земель… Я убежден, что нам нужны коллективный поиск наилучших путей адаптации к вызовам будущего, формирование новых основ существования человечества в условиях как никогда целостного мира".



Новые тренды мирного сосуществования и взаимодействия Азии и Европы были озвучены Н. Назарбаевым недавно на встрече глав государств в Милане, они стали примером, ориентиром и достойны войти в хрестоматийные тексты обществоведческих наук. Глава государства возложил на себя, своих соотечественников и практическую миссию по диалогу религий и их лидеров, чего не было никогда прежде в истории.



Наиболее ярким свидетельством этих устремлений стало проведение в Астане съездов лидеров мировых и традиционных религий, инициированных Н. Назарбаевым на Международной конференции мира и согласия в Алматы 13 февраля 2003 года. Говоря об истоках идеи Съезда религиозных лидеров, следует осмыслить, что же подвигло Лидера светского государства возложить на свои плечи ответственную миссию миротворца.



Обратимся к фактам. По завершении работы III Съезда лидеров мировых и традиционных религий в беседе с корреспондентом "Родной газеты" Нурсултан Назарбаев пояснил: "Идея съезда возникла не на пустом месте. Встречаясь с лидерами религий, я всегда говорил, что такая встреча очень важна для дела мира и согласия. В феврале этого года в Казахстане состоялась международная конференция по укреплению мира и согласия между верующими людьми разных религий. В ней приняли участие представители христианских, мусульманских, еврейских организаций. Эта встреча сыграла свою роль в сближении религий, культур и народов. Поэтому я рассматриваю Съезд лидеров мировых религий в Астане как очень важное звено в новом направлении международной политики. Пришла пора подключить огромные возможности и ресурсы, которыми располагают мировые религии, к решению назревших политических, экологических, духовных проблем человечества. Речь идет о самом существовании человеческой цивилизации. Происшедшие за последние годы изменения не сделали мир безопаснее. Все время возникают новые глобальные угрозы. По сути дела, человек принял на себя функции высших сил. Но разумно ли он распоряжается своей мощью? Вот почему всем нам хотелось бы услышать голос религиозных деятелей. Слово авторитетного религиозного деятеля в сегодняшнем мире не менее значимо, чем слово известного политика".



На мой взгляд, в этих словах Президента страны дано глубокое, всестороннее и исчерпывающее пояснение формуле съезда, воспринимаемое позитивно в стране и за рубежом. Так, за короткое время эффективная роль Астанинского межрелигиозного саммита в развитии диалога и согласия, взаимного уважения и доверия между духовными лидерами, принадлежащими к разным мировым и традиционным религиям, неоднократно удостоилась высокой оценки международного сообщества.



Съезд сумел внести ощутимый вклад в реализацию идеи о глобальном диалоге цивилизаций, культур и религий. С его деятельностью практически начался процесс духовного сближения между народами планеты, к которому присоединились другие форумы, направленные на продвижение межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога и взаимопонимания: это Альянс цивилизаций, Общество святого Эджидия, Конференции межрелигиозного диалога в Дохе, Мекканская международная мусульманская конференция, Мадридский международный форум и другие.



С момента I съезда, миссия которого заключалась в поиске общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий, создании постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога и принятия согласованных решений, прошло более 10 лет. За этот краткий по историческим меркам период состоялись еще три съезда, в них приняли участие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и других традиционных религий, несмотря на то что между многими из них еще сохраняются противоречия. Крупным достижением является то, что на платформе Астанинского межрелигиозного саммита неизменно проводится содержательный диалог по духовному сближению общин и народов, принимаются совместные декларации и обращения духовных лидеров ко всем людям доброй воли.



В рамках I–IV съездов постепенно укреплялись прочные связи между представителями различных религий и конфессий, способствующие неук­лонному росту между религиозными общинами доверия и взаимного уважения. Позитивная роль съезда все более признается в мире. Безус­ловно, роль такого уникального форума в будущем будет неизменно возрастать и может стать сопоставимой со статусом таких влиятельных международных организаций, как ООН, ОБСЕ и другие.



Хочется особо подчеркнуть, что инициатива Президента отвечает прежде всего национальным интересам государства. Съезд стал брендом нового Казахстана, который изменил парадигму развития государств и обществ – от модели конфликта цивилизаций, культур и религий к модели диалога и согласия на основе толерантности, доверия, гармонии. Нурсултан Назарбаев, анализируя итоги межрелигиозного саммита, отмечает: "Своим примером мы наглядно демонстрируем, что разные народы, разные религии и верования вполне могут сосуществовать и развиваться в благоприятных, мирных условиях". Показательно, что растущий интерес к участию в работе Астанинского межрелигиозного саммита проявляют авторитетные политические лидеры и руководители влиятельных международных организаций.



В настоящее время Астанинская межрелигиозная платформа непрерывно институционализируется. С 2003 года действуют рабочие органы съезда – секретариат и его рабочая группа, сформированные из представителей лидеров мировых и традиционных религий, они осуществляют подготовку и проведение съездов, выработку глобальной повестки дня, концепций, итоговых документов и иных материалов. Со дня I съезда проведено 13 заседаний секретариата. На IV съезде в 2012 году состоялось первое заседание Совета религиозных лидеров, в состав которого вошли лидеры от 14 мировых и традиционных религий мира.



По инициативе Главы государства для проведения съездов в Астане построен величественный Дворец Мира и Согласия, под сводами которого вот уже более 10 летсобираются духовные иерархи и принимаются исторические решения. Создан Международный центр культур и религий – рабочий орган и структура межрелигиозного саммита, секретариата съезда и его рабочей группы.



В настоящее время ведется полномасштабная подготовка к V съезду, который, в соответствии с Протоколом XIII заседания секретариата, пройдет 10–11 июня 2015 года, его тема – "Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития". Таким образом, анализируя итоги четырех Астанинских межрелигиозных саммитов, можно уверенно утверждать, что съезд стал заметным явлением в мировой геополитике, так как в нем заключен колоссальный позитивный опыт, востребованный временем и прогрессивным мировым сообществом, поддерживающийся лидерами государств, привлекающий интерес отечественных и зарубежных ученых и экспертов.



Религиозные лидеры современности высказываются сегодня о том, что Казахстан является страной, способной указать мирный путь к решению конфликтов и стать достойным примером, образцом для подражания. Нет сомнений, новый импульс межрелигиозным и межконфессиональным отношениям придаст будущий V съезд. Ведь именно Казахстан во главе с Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, реализовавшим идеи евразийской интеграции, ориентированным на упреждение и пре­одоление угроз и вызовов третьего тысячелетия, активно участвует в процессе сохранения мира на Земле на благо и процветание всех людей и каждого народа, без разделения на нации и вероисповедания, во имя бесконфликтного будущего всего человечества.