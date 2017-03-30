​Мост дружбы фронтовой

Широкую известность среди алматинцев получила международная акция «Бессмертный полк». Как и в прошлом году, участники этой акции с портретами своих отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне, пройдут 9 мая от площади «Астана» к Парку им. 28 героев-панфиловцев. Здесь будут возложены цветы к Вечному огню и памятнику воинам-интернационалис­там, с честью выполнившим свой воинский долг в Афганистане.

– Этот «марш ветеранов», – рассказывает председатель Координационного совета ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов Мурат Абдушкуров, – возглавит экипаж бэтээра, на котором будут закреплены Государственный флаг РК и копия Знамени Победы. Молодые участники военно-патриотических клубов пронесут штандарты всех фронтов Великой Отечественной войны, знамена ветеранских организаций.

Впервые вслед за колонной «Бессмертного полка» пройдет колонна «Бессмертной роты». В руках ее участников будут порт­реты воинов-интернацио­налистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, блокадников Ленинграда и тех солдат и офицеров, которые уже в мирное время, исполняя свой служебный долг, совершили подвиг во имя жизни других. Эта новая акция призвана подчеркнуть преемственность поколений и боевых традиций казахстанцев, а также поднять статус защитников Отечества, пропагандировать их героизм, отвагу и мужество.

На встрече утвержден план мероприятий по подготовке к знаменательным датам. Предусматриваются адресная помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, проведение «уроков мужества» и встреч с молодежью города, воинами Алматинского гарнизона. Как и в прошлом году, будет организован телемост между воспитанниками военно-патриотических клубов Алматы и Москвы «Роль Казахстана в Великой Победе».