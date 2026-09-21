Мост дружбы и точки роста Синьцзяна

В Урумчи состоялась Конференция по дружбе и обмену мнениями, объединившая известных международных деятелей, экспертов и представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото организаторов

Делегаты из 33 стран и международных организаций собрались на одной площадке, чтобы обсудить стратегии регионального управления и перспективы кооперации в рамках центральной темы — «Опыт управления Синьцзяном и его международное значение».

Открывая форум, секретарь комитета КПК СУАР Чэнь Сяоцзян ознакомил участников с политикой КНР по развитию региона, его историческими достижениями и готовностью к углублению внешнеэкономических связей.

Как отметил Чэнь Сяоцзян, стратегия КПК по управлению Синьцзяном в новую эпоху строится на верховенстве закона, укреплении стабильности через единство, развитии культуры и последовательном повышении благосостояния людей. Это позволило региону совершить мощный рывок от закрытости к открытости и процветанию.

Экономика СУАР совершила исторический скачок. Валовый региональный продукт превысил 2,3 млн юаней.

По его словам, сегодня Синьцзян служит ярким воплощением «двух чудес» Китая — стремительного экономического роста и долгосрочной социальной стабильности, успешным примером правильного пути решения этнических вопросов с китайской спецификой, убедительной иллюстрацией прогресса в области демократии, верховенства закона и прав человека в Китае, а также важным «окном» для политики открытости и международного сотрудничества страны.

- Повсюду можно увидеть, как представители разных народов живут, работают, учатся и радуются вместе. В большой семье китайской нации разные народы живут в родстве, помогают друг другу, берегут национальное единство и держатся вместе крепко, как зерна граната, — подчеркнул Чэнь Сяоцзян.

Валовый региональный продукт СУАР уже превысил триллион юаней, а темпы его экономического роста четвертый год подряд опережают среднекитайские показатели.

По среднедушевому доходу населения Синьцзян занимает второе место в Китае. Внешнеторговый оборот региона превысил планку в 500 млрд юаней, закрепив за СУАР статус важнейшего «окна» Китая на Запад.

Особый акцент на международном значении региона сделал Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев. В своем выступлении он охарактеризовал Синьцзян как ключевой транспортно-логистический и экономический мост между Китаем и государствами — участниками ШОС.

- Приграничное положение Синьцзяна и имеющаяся транспортно-логистическая инфраструктура создают хорошие условия для расширения взаимодействия Китая с государствами ШОС. Такие узловые площадки, как Хоргос, Алашанькоу, международный сухопутный порт Урумчи, Кашгар и другие, уже сегодня формируют важную основу для развития торговых и транспортных потоков.

Поэтому мы рассматриваем потенциал СУАР в контексте общей задачи повышения взаимосвязанности на пространстве ШОС, - отметил спикер.

Нурлан Ермекбаев также добавил, что экономическое процветание региона неразрывно связано с его вкладом в поддержание безопасности и межнационального согласия.

Участники форума в Урумчи высоко оценили динамику развития Синьцзян-Уйгурского автономного района, отметив, что регион демонстрирует уникальный баланс между экономическим ростом, социальным благополучием и внедрением высоких технологий. В выступлениях они поделились своими впечатлениями о достижениях СУАР за последние годы, особо выделив ключевые направления для дальнейшего сотрудничества между странами в сфере торговли, туризма, образования, сельского хозяйства и промышленности. Многие участники встречи выразили заинтересованность в изучении синьцзянского опыта управления приграничными территориями и внедрения ИИ-технологий для дальнейшего применения в своих странах.

В ходе одной из сессий форума своим мнением поделились и казахстанские журналисты, посетившие Синьцзян-Уйгурский автономный район по приглашению Посольства КНР в Республике Казахстан. Представители СМИ Казахстана подчеркнули, что прямые наблюдения за процессами в СУАР позволяют по-новому оценить масштаб добрососедского сотрудничества и его практические результаты.

Конференция в Урумчи подтвердила: опыт Синьцзяна в сфере управления приграничными территориями, внедрения инноваций и масштабирования торговли открывает новые горизонты для глобального партнерства.