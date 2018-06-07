Свежий выпуск

​Мост к берегам Адриатики

Сергей Осанов

В Астане при поддержке АО «НК «Kazakh Invest» состоялся казахстанско-cловенский бизнес-форум, в котором приняли участие более 60 представителей деловых кругов двух стран.

На открытии форума с приветственным словом выступили вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой и президент казахстанско-словенского бизнес-клуба Деян Штанцер.

В своем выступлении Деян Штанцер подчеркнул, что Словения, находясь в центре Европы и представляя собой мост между севером и югом, западом и востоком, имеет к тому же доступ к открытому морю. Вмес­те с тем страна является членом всех наи­более важных организаций, среди которых ОЭСР и ЕС.

Управляющий директор Kazakh Invest Эрик Якубаев в свою очередь рассказал об инвестиционной прив­лекательности Казахстана и призвал словенских бизнесменов рассмотреть инвестиционные проекты в регионах республики. Также в ходе форума выс­тупили словенский инвестор Севен Рефракторис, генеральный директор AHA Hyperbarics (HBOT) Питер Кокаль.

По итогам форума состоялась церемония регистрации и открытия офиса казахстанско-словенского бизнес-клуба в Астане.

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