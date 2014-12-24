Мост к памятнику "Козы Корпеш – Баян Сулу" построен в ВКО

Фото с сайта Oskemen.info
В Восточно-Казахстанской области на пути к памятнику влюбленных Козы Корпеш и Баян Сулу построен мост через реку Аягоз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Oskemen.info.

"Исторический памятник символу вечной любви "Козы Корпеш – Баян Сулу" уже является национальным достоянием, казахстанским брендом. Мост, соединяющий прошлое и настоящее, был возведен в рамках программы "Культурное наследие" и в целях развития туризма региона. Длина моста составляет 146 метров, от него к памятнику тянется асфальтированная дорога длиной 900 метров. Также этот мост соединил два сельских округа – Тарлаулы и Шубартау", – говорится в сообщении.

По данным информационного центра ВКО, на строительство дороги в 2012 году из республиканского бюджета было выделено 375 млн тенге, а на строительство моста – 100 млн тенге. В текущем году дополнительно было выделено 20 млн тенге из республиканского бюджета и 46 млн тенге из областного.

Мавзолей "Козы Корпеш – Баян Сулу" был воздвигнут в Х веке на правом берегу реки Аягоз в Восточно-Казахстанской области. Высота надгробия составляет 11,65 м. Мазар является одним из древнейших памятников Казахстана, дошедших до нашего времени, и связан со старинной легендой о трагической любви парня Козы Корпеша и девушки Баян Сулу – казахских Ромео и Джульетты, образы которых стали для всего народа символом вечной любви.

В 1982 году мавзолей был включен в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взят под охрану государства.

