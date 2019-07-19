​Мост между властью и народом

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Слямжар Ахметжаров, научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК

На сегодня общемировым трендом стал кризис коммуникаций между властью и гражданами. В связи с этим создание Национального совета общественного доверия, в котором, по моему мнению, отражен весь спектр политических сил страны, призвано консолидировать казахстанское общество, наладить эффективную обратную связь государства и народа. Поэтому в составе совета широко представлены протестные движения, молодежные организации, независимые лидеры общественного мнения.

Новая диалоговая площадка создана для того, чтобы у граж­дан появился прямой механизм влияния на принятие государственных решений. Нацсовет будет выступать в качестве своеобразного моста между властью и обществом, аккумулировать предложения и пожелания людей и на основании этого выдавать рекомендации, которые будут обязательными к рассмотрению государственными структурами.

Если промониторить первую реакцию граждан в социальных сетях на создание Нацсовета, то окажется, что многие пользователи бурно отреагировали на его появление.

Реакция, конечно, неоднозначная, в основном обсуждаются участники этого органа, некоторых пользователей Сети отдельные члены совета не устраивают, другие, наоборот, довольны выбором. Трудно угодить каждому, особенно анонимным пользователям Интернета. Но люди не остались равнодушными, создание нового консультативного органа при Президенте Казахстана считают правильным. 

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