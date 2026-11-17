Более трех лет жители села Байгазы области Жетысу добивались ремонта моста на въезде в населенный пункт. Сооружение постепенно разрушалось, проезд по нему становился все опаснее. Проблема затрагивала каждого жителя, ведь для небольшого села этот мост – единственная связь с внешним миром.

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– На въезде – небольшая речушка, и она не всегда полноводная. Сейчас, например, воды нет совсем, а весной ее будет много. Талые воды с гор проторят сами себе русло, наполнят реку. Русло широкое, мост через него есть с незапамятных времен, и ремонта он не видел очень давно. А ведь другого въезда в Байгазы нет! – говорят сельчане.

Действительно, должного внимания к мосту не было вплоть до прошлого года. Проезд через реку все больше разрушался и сужался, ездить по нему стало страшно. А прошлым летом на восстановление из бюджета наконец-то выделили 67,3 млн тенге. Подрядная организация ТОО «SilkWayGrande» быстро и аккуратно выполнила все предус­мотренные проектом работы.

– Недавно проехать по мосту даже на одной машине было настоящей проблемой. Теперь транспорт может передвигаться без препятствий, – радуется руководитель крестьянского хозяйства «Байгазы» Бакытжан Туякбаев.

Ездят через мост люди на машинах в райцентр, легко переваливает через него сельхозтехника, уезжают в город на ярмарки грузовики с урожаем. По сути, эта история с мостом в маленьком Байгазы, где всего несколько сотен жителей, – иллюстрация того, что значимость инфраструктурного объекта определяется не его размерами и стоимостью, а тем, насколько он необходим людям.