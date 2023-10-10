Мост сдал Статьи 10 октября 2023 г. 1:00 0 Андрей Кратенко Аварийное состояние мостов на Петропавловском и Сергеевском гидроузлах привлекло внимание специалистов после того, как здесь случилась очередная авария с участием КамАЗа. 24-летний водитель грузовика не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на мосту гидроузла в Петропавловске. Хорошо, что никто из людей не пострадал. О том, что автомобильные мосты этих гидроузлов находятся в аварийном состоянии, заявил директор областного филиала «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин. – Мы уже предлагали закрыть по ним движение большегрузных машин, – напомнил он. – Но нас не услышали, хотя здесь часто случаются аварии, причина которых – крутой поворот на спуске. Тормоза у машин нередко отказывают. Сотрудники гидроузла рискуют собой, работая в таких условиях, а мы ничего не можем сделать… Для справки: гидроузел в Петропавловске был введен в эксплуатацию в 1973 году. С тех пор тут ремонт или обследование не проводились. Руководитель филиала «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин сообщил также, что мост на Сергеевском гидроузле тоже признан аварийным, хотя плотины находятся в удовлетворительном состоянии.