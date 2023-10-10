24-летний водитель грузовика не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение на мосту гидроузла в Петропавлов­ске. Хорошо, что никто из людей не пострадал.

О том, что автомобильные мос­ты этих гидроузлов находятся в аварийном состоянии, заявил директор областного филиала «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин.

– Мы уже предлагали закрыть по ним движение большегрузных машин, – напомнил он. – Но нас не услышали, хотя здесь часто случаются аварии, причина которых – крутой поворот на спуске. Тормоза у машин нередко отказывают. Сотрудники гидроузла рискуют собой, работая в таких условиях, а мы ничего не можем сделать…

Для справки: гидроузел в Петропавловске был введен в эксплуатацию в 1973 году. С тех пор тут ремонт или обследование не проводились.

Руководитель филиала «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин сообщил также, что мост на Сергеевском гид­роузле тоже признан аварийным, хотя плотины находятся в удовлетворительном состоянии.