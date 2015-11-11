Средства на его реконструкцию выделила компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.». За два с половиной месяца строители филиала АО «Алматыинжстрой» укрепили опоры, заменили резиновые прокладки, тротуарные плиты, установили новую арматурную сетку, которую закрепили специальным бетоном. Выполнены гидроизоляционные работы. То есть мост практически отстроен заново. Он стал не только прочнее, но и шире. Что необходимо при высокой интенсивности транспортного потока на направлении, являющемся участком международного транспортного коридора.

Проведен ремонт и на подъездных путях, где также уложен новый асфальт. Осталось только установить барьерное ограждение. Но, учитывая востребованность объекта, движение по мосту открыто. По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, на следующий год в городе намечен ремонт еще одного мостового перехода. На сей раз проходящего над железнодорожными путями.