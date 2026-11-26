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Необходимость сооружения современной переправы назрела давно: действующий автомобильный мост по трассе на Астану изрядно устарел – ему больше 60 лет, и сейчас движение больше­грузного транспорта по нему и вовсе закрыто. А между тем это участок республиканской трассы Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации. Пока грузовики следуют объездными маршрутами через другую переправу, теряя время и увеличивая расходы на перевозки. Поэтому новый мост решили возвести рядом со старым, чтобы не нарушать самые рациональные логистические потоки.

Новый мост будет четырехполосным. Длина его монолитного пролетного строения – 678 м, ширина – почти 32 м. Конструкция опирается на шесть опор, четыре из которых установлены непосредственно в русле Иртыша. Активное строительство переправы началось в 2024 году. В октябре нынешнего года мостостроители выполнили «золотой стык»: соединили встречные участки пролетов в единую конструкцию. По информации Павлодарского областного филиала АО «КазАвтоЖол», этим завершен наиболее трудоемкий этап работ, и готовность непосредственно моста достигла 95%.

Инженерная составляющая проекта по праву заслуживает особого внимания. Для Казахстана он уникален: впервые в стране возводят мост экстрадозного типа – своеобразный гибрид балочной и вантовой конструкций. Именно благодаря сочетанию преимуществ двух традиционных систем мост отличается высокой проч­ностью, способен выдерживать значительные нагрузки, а его протяженные пролеты позволяют обходиться без дополнительных промежуточных опор. Четыре пилона и система стальных вант позволяют перекрывать расстояния до 150 м между опорами.

О масштабе инженерных решений свидетельствуют и такие цифры. Под каждой промежуточной опорой расположена 51 свая длиной 35 м и диаметром полтора метра. Такое мощное основание необходимо для устойчивости сооружения, которому предстоит десятилетиями выдерживать значительные транспортные нагрузки, воздействие течения, сезонные колебания уровня воды и суровые климатические условия региона.

Не менее сложна технология возведения пролетов методом уравновешенного бетонирования. Конструкцию постепенно наращивали – от опор в противоположных направлениях, сохраняя баланс нагрузок. Такой способ позволяет обходиться без дополнительных временных опор в русле реки. Для реа­лизации проекта совместно с немецкими специалистами разработали специальные опалубочные системы. Вес каждого такого агрегата дос­тигал 157 тонн. Оборудование было способно удерживать до 250 тонн свеже­уложенного бетона и поз­воляло формировать четырехметровые участки сразу по всей ширине моста. Каждая новая секция соединялась с предыдущей с помощью системы предварительного напряжения. При этом инженерам необходимо было постоянно контролировать геометрию сооружения, учитывать температурные изменения, деформации бетона и распределение нагрузок.

Особое внимание уделяется качеству строительных материалов. Собственная лаборатория на объекте контролировала характеристики бетона на всех этапах – от производства до набора необходимой прочности непосредственно в конструкции. Используется бетон класса В45, рассчитанный на значительные нагрузки и эксплуатацию в сложных климатических условиях. Независимый контроль осуществляют специалисты Национального центра качества дорожных активов.

После «золотого стыка» специа­листы приступили к не менее сложной операции – регулировке и натяжению вантовой системы. В числе предстоящих работ также гидроизоляция, устройство дорожного покрытия и установка ограждений. Асфальтирование перенесли на весну, чтобы укладывать покрытие при подходящей температуре и не рисковать его качеством. Одновременно строят подъездную дорогу протяженностью 2,1 км. Готовят к интенсивному движению и некоторые улицы, например, на Торговой обновили дорожное покрытие с расчетом на увеличение потока, в том чис­ле грузового.

Новая переправа станет час­тью Восточного обхода Павлодара и позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузить второй мост Нұрлы жол через Иртыш в южной час­ти города и обеспечить более удобный проезд грузового и пассажирского транспорта.

Однако значение нового мос­та выходит далеко за пределы Павлодара. Область занимает выгодное географическое положение, гранича сразу с тремя регионами Российской Федерации – Омской и Новосибирской областями, а также Алтайским краем. Через ее территорию проходят важные маршруты, связывающие Казахстан и другие страны Центральной Азии с Россией. Поэтому строительство новой переправы имеет стратегическое значение не только для региона, но и для развития транспортно-логистического и транзитного потенциала всей страны.

Именно развитию таких связей было уделено особое внимание в Послании ­Президента Касым-Жомарта Токаева народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Глава государства подчеркнул, что Казахстан должен воспользоваться историческим шансом стать ведущим логис­тическим центром Евразии.

– Наша стратегическая задача – создать сеть современных железных и автомобильных дорог, соединяющих нашу территорию и усиливающих транзитный потенциал страны, – отметил Президент.

Стоит учесть, что новая переправа придаст импульс и развитию речного транспорта. Мост будет на шесть метров выше существующего, что позволит увеличить подмостовой габарит и улучшить условия судоходства по Иртышу. Это создаст дополнительные возможности для использования транзитного водного пути второй категории и расширения международных перевозок между Китаем, Казахстаном и Россией.