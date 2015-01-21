Мост удвоенных возможностей Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Этот путепровод связывает центр города с промышленной зоной и жилыми массивами и отличается высокой интенсивностью движения. А вот его пропускная способность минимальная, за что водители часто сравнивают мост с горлышком бутылки. Как следствие, пробки и заторы по улице Капал-батыра стали привычным явлением, заставляющими пассажиров и водителей изрядно понервничать в часы пик.

Ничего удивительного, если учесть, что построен путепровод в конце 50-х годов прошлого столетия. Тогда в городе было считанное количество машин, и он без проблем справлялся со своей задачей. Сегодня же по узенькому мосту, ширина проезжей части которого составляет всего 7–8 метров, в сутки проезжает порядка 30 тыс. автомобилей, и этот поток с каждым днем только растет.

Из государственного бюджета на реконструкцию моста выделено 1 млрд. 150 млн. тенге. Предполагается, что работы завершатся в 2016 году. Ширина полотна обновленного моста будет 20 м. Вместо нынешних двух полос движение будет организовано по четырем полосам – по двум в каждом направлении, что существенно увеличит скорость и интенсивность движения транспорта.

При разработке проекта учтены также интересы пешеходов. Для них предусмотрен тротуар, ширина которого составляет 3 м. Поток машин от пешеходов будет разделять перегородка высотой 1,5 м. Для безопасности с двух сторон моста установят ограждение высотой более 2 м.

Реконструкция этого моста – задача не из легких, поскольку имеет ряд особенностей. Во-первых, для того чтобы возвести промежуточные опоры, потребуется выкупать и сносить ряд объектов, мешающих расширению путепровода. Кроме того, сооружать путепровод придется между 22 железнодорожными путями. Это, конечно же, неизбежно скажется на скорости движения через мост во время проведения реконструкции. Но горожане и автомобилисты, ежедневно стоящие в пробках в этой части города, согласны потерпеть неудобства, чтобы затем получить комфортные условия для проезда.