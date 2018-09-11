​Мостовые реновации

Алия Искандерова, Уральск

О необходимости его реконструкции – хотя на самом деле старый мост был полностью снесен, а на его месте появился новый – речь шла давно.

Двухполосная проезжая часть путепровода, построенного в 1965 году, давно не справлялась с потоком машин и походила на бутылочное горлышко, где все чаще происходили заторы и, как следствие, ДТП. Но решить проблему, просто снеся старый мост и пос­тавив новый, не представлялось возможным. Сначала нужно было предложить горожанам альтернативный объезд, для чего требовалось провести капитальный ремонт дорог, которые примут на себя функцию объездных, так как их состояние тоже оставляло желать лучшего.

После того как дорожная сеть этого района Уральска была восстановлена, для чего потребовался не один год, руководство города приняло решение провести реконструкцию путепровода, которая тоже стала делом небыстрым. Мост был полностью закрыт для движения в марте 2016 года. Три месяца потребовалось на то, чтобы перенести коммуникации и разобрать старый путепровод. Причем делать это приходилось максимально аккуратно, так как под ним проходят действующие железнодорожные пути, а в непосредственной близости расположены жилые дома. Остальное время возводился новый мост, общая стоимость которого составила 2,3 млрд тенге.

По словам акима Уральска Мурата Мукаева, после капитальной модернизации ширина моста увеличилась почти в 2 раза, что поз­волило удвоить его пропускную способность.

– Ширина проезжей части составляла 7,5 метра, теперь возросла до 14, – отметил городской глава. – Это дало возможность увеличить количество полос с двух до четырех. Расширены и тротуары с обеих сторон. На новом мосту установлено 18 опор освещения, при подъездах к нему оборудованы камеры видео­наблюдения.

По словам Мурата Мукаева, чис­ленность населения Уральска каждый год растет. Если в 2000 году она составляла 210 тыс. человек, то сегодня достигла 330 тыс., а к 2030 году ожидается увеличение до 500 тыс. человек. Это приводит к необходимости наращивать инфраструктуру и модернизировать стратегические объекты.

Реновация была завершена на полгода раньше намеченного срока, аккурат ко Дню города. Мост через железнодорожные пути сое­диняет старую и новую части областного центра, поэтому во время мостостроительных работ движение осуществлялось в объезд, что значительно увеличивало время в пути как для автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. Поэтому возобновление движения по магистрали стало позитивным событием для всех без исключения уральцев.

Как отметил директор ТОО «Батыс Дилижанс», компании-перевозчика в сфере общественного транспорта, Владимир Юркевич, пока мост был закрыт, трудности испытывали и пассажиры, которым приходилось менять привычные маршруты передвижения, подстраи­ваясь под возможности транспортной сети, и, конечно, водители. Но буквально на следую­щий день после открытия путепровода городской общест­венный транспорт вернется к прежним маршрутам движения, по которым не ездил последние полтора года.

В очереди на капитальную модернизацию сейчас находится еще один уральский путепровод – в районе завода «Омега». Он также нуждается в расширении и увеличении пропускной способности, к тому же его техническое состояние вызывает обеспокоенность специалистов. По словам акима Уральска, демонтаж моста начнется уже нынешней осенью, чтобы к будущему лету приступить к строительству на его месте нового современного мостового сооружения.

