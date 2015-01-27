Мосты через горные реки Свежий выпуск 661 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Один из путепроводов расположен на реке Сайрамсу. Он соединяет населенные пункты Коксаек и Узынарык. Второй проходит через реку Бадам, и без него жители аула Киелитас не могут даже представить свою жизнь.

За десятилетия эксплуатации путепроводы заметно обветшали, и ездить по ним стало небезопасно. К тому же обе реки – горные, отличаются бурным потоком, особенно в период весеннего половодья. На восстановление двух обветшавших мостов из областной казны было выделено более 231 млн. тенге. Эти средства предназначались для укрепления опор, корректировки русла реки, установки бордюров и ремонта полотна дорожного покрытия. Подрядная организация справилась с таким объемом работ за отведенные полгода, уложившись в срок.

Теперь местные жители и многочисленные туристы, приезжающие на отдых в предгорье Западного Тянь-Шаня, могут уверенно передвигаться по обновленным путепроводам. По словам акима Толебийского района Ауельхана Тургымбекова, в прошлом году на их территории сданы в эксплуатацию пять переправ, на которых проведен капитальный ремонт. Всего же в районе около 50 мостов.



