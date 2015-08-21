Свежий выпуск Мосты соединяют Ерик КОЖАБЕКОВ, директор по развитию предприятия Алматинского завода мостовых конструкций

Обо всем этом Президент говорил заранее, когда озвучивал приоритеты внутренней и внешней политики, включив в План инфраструктурного развития транспортно-логистические кластеры и хабы на востоке, морские инфраструктуры на западе страны. А это значит, что экономическая ситуация находится под контролем Главы государства и Правительства.

Несколько лет назад Алматинский завод мостовых конструкций стал первым на постсоветском пространстве, начав производство постнапряженных мостовых балок. Сегодня наша продукция активно используется при строи­тельстве стратегического для Казахстана автобана Западная Европа – Западный Китай (ЗЕ – ЗК).

Дороги играют важную роль в развитии экономики, поэтому транспорт является главной составляющей программы «Нұрлы жол». Коммуникации – это кровеносные сосуды экономики, это общение людей между собой, связь регионов с центром, контакты между облас­тями. И дороги должны работать не на одно поколение, а многие десятки лет. Правительство, несмотря на глобальный экономический кризис, кризис у наших ближайших стран-соседей, продолжает четко, по запланированному графику финансировать строительство стратегической автомагистрали ЗЕ – ЗК. Поэтому наш заводской коллектив уверенно смотрит в завтрашний день, работой заняты все.

Для заводчан важно, что наше предприятие участвует во всех проектах государства, и они прик­ладывают все силы и знания для обеспечения долговечности и на­дежности возводимых дорог. Люди понимают, что трасса ЗЕ – ЗК для Казахстана по своему грандиозному масштабу сравнима, наверное, с целиной, которую поднимали во времена СССР. Наш коллектив осознает огромную ответственность, и мы должны оправдать доверие государства!

Для того чтобы выдержать мощный грузопоток, автотрасса ЗЕ – ЗК должна соответствовать всем техническим международным стандартам. Это потребовало от нас активнее внедрять на производстве АЗМК инновационные технологии. Например, на заводе освоен выпуск сейсмоизолирующих опорных час­тей EQS. Технология повышения сейсмоустойчивости позволяет предотвратить разрушение конст­рукций мостов и путепроводов при землетрясениях. К слову, такие опорные части вполне возможно использовать и при промышленно-гражданском строительстве.

Мне, как инженеру, занимаю­щемуся внедрением на производстве инноваций, чрезвычайно важно, что созданию наукоемкой экономики в Казахстане уделяется огромное внимание. В Стратегии «Казахстан-2050» этому важному тренду развития также отводится особое место. В частности, Глава государства Н. Назарбаев подчеркнул, что инвестиции надо использовать и для трансферта в нашу страну новых технологий.

Все это соответствует задачам, поставленным Главой Казахстана по индустриализации страны. Поэтому у нас на заводе, исполняя Государственную программу индустриально-инновационного развития, активно внедряют инновации. Одними из первых ноу-хау завода являются, к примеру, постнапряженные 42-метровые мостовые балки, которые успешно прошли экспертизу. Их используем при строительстве дорог первой категории. С гордостью скажу, что такую продукцию сегодня не выпускает ни одна из стран СНГ. Еще добавлю, что постнапряженные мостовые балки АЗМК в полной мере обеспечивают высокое качество строительства мостов. Кроме того, они значительно удешевляют строительство мостов и путепроводов и выдерживают нагрузку А 14 – а это 180 килотонн. То есть это свидетельство того, что Казахстан перешел на международные стандарты А 14. Следую­щая выгода постнапряженных мостовых балок заключается в их высокой универсальности и отличных эстетических характеристиках. К примеру, пролет постнапряженных мостовых балок в 42 метра создает красивый архитектурный облик моста.

Поддержка руководства страны, без сомнения, придает мощный импульс развитию нашего завода. Она помогает нам осваивать новые вершины в мостостроении и разрабатывать инновации. А это значит, что новым дорогам в Казахстане быть!