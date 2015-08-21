Мосты соединяют

Ерик КОЖАБЕКОВ, директор по развитию предприятия Алматинского завода мостовых конструкций
Обо всем этом Президент говорил заранее, когда озвучивал приоритеты внутренней и внешней политики, включив в План инфраструктурного развития транспортно-логистические кластеры и хабы на востоке, морские инфраструктуры на западе страны. А это значит, что экономическая ситуация находится под контролем Главы государства и Правительства. Несколько лет назад Алматинский завод мостовых конструкций стал первым на постсоветском пространстве, начав производство постнапряженных мостовых балок. Сегодня наша продукция активно используется при строительстве стратегического для Казахстана автобана Западная Европа – Западный Китай (ЗЕ – ЗК). Дороги играют важную роль в развитии экономики, поэтому транспорт является главной составляющей программы «Нұрлы жол». Коммуникации – это кровеносные сосуды экономики, это общение людей между собой, связь регионов с центром, контакты между областями. И дороги должны работать не на одно поколение, а многие десятки лет. Правительство, несмотря на глобальный экономический кризис, кризис у наших ближайших стран-соседей, продолжает четко, по запланированному графику финансировать строительство стратегической автомагистрали ЗЕ – ЗК. Поэтому наш заводской коллектив уверенно смотрит в завтрашний день, работой заняты все. Для заводчан важно, что наше предприятие участвует во всех проектах государства, и они прикладывают все силы и знания для обеспечения долговечности и надежности возводимых дорог. Люди понимают, что трасса ЗЕ – ЗК для Казахстана по своему грандиозному масштабу сравнима, наверное, с целиной, которую поднимали во времена СССР. Наш коллектив осознает огромную ответственность, и мы должны оправдать доверие государства! Для того чтобы выдержать мощный грузопоток, автотрасса ЗЕ – ЗК должна соответствовать всем техническим международным стандартам. Это потребовало от нас активнее внедрять на производстве АЗМК инновационные технологии. Например, на заводе освоен выпуск сейсмоизолирующих опорных частей EQS. Технология повышения сейсмоустойчивости позволяет предотвратить разрушение конструкций мостов и путепроводов при землетрясениях. К слову, такие опорные части вполне возможно использовать и при промышленно-гражданском строительстве. Мне, как инженеру, занимающемуся внедрением на производстве инноваций, чрезвычайно важно, что созданию наукоемкой экономики в Казахстане уделяется огромное внимание. В Стратегии «Казахстан-2050» этому важному тренду развития также отводится особое место. В частности, Глава государства Н. Назарбаев подчеркнул, что инвестиции надо использовать и для трансферта в нашу страну новых технологий. Все это соответствует задачам, поставленным Главой Казахстана по индустриализации страны. Поэтому у нас на заводе, исполняя Государственную программу индустриально-инновационного развития, активно внедряют инновации. Одними из первых ноу-хау завода являются, к примеру, постнапряженные 42-метровые мостовые балки, которые успешно прошли экспертизу. Их используем при строительстве дорог первой категории. С гордостью скажу, что такую продукцию сегодня не выпускает ни одна из стран СНГ. Еще добавлю, что постнапряженные мостовые балки АЗМК в полной мере обеспечивают высокое качество строительства мостов. Кроме того, они значительно удешевляют строительство мостов и путепроводов и выдерживают нагрузку А 14 – а это 180 килотонн. То есть это свидетельство того, что Казахстан перешел на международные стандарты А 14. Следующая выгода постнапряженных мостовых балок заключается в их высокой универсальности и отличных эстетических характеристиках. К примеру, пролет постнапряженных мостовых балок в 42 метра создает красивый архитектурный облик моста. Поддержка руководства страны, без сомнения, придает мощный импульс развитию нашего завода. Она помогает нам осваивать новые вершины в мостостроении и разрабатывать инновации. А это значит, что новым дорогам в Казахстане быть!