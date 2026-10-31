Мосты в Казахстане начали обследовать с помощью лазерного сканирования

Транспорт

С 1 августа 2026 года BIM-технологии обязательны при проектировании мостов длиной от 100 метров

Фото: Минтранспорта

В Казахстане с 1 августа 2026 года проектирование мостов длиной 100 метров и более стало обязательным с применением технологии информационного моделирования (BIM). Новые подходы к строительству и обследованию дорожных объектов внедряет «КаздорНИИ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

BIM-технологии позволяют создавать цифровые модели сооружений и использовать их на разных этапах проектирования и эксплуатации. Переход на информационное моделирование будет поэтапным: с 1 января 2028 года требование распространится на автомобильные дороги I и II категорий, а с 2030 года — на все строительные объекты, за исключением объектов третьего уровня ответственности.

Первым проектом «КаздорНИИ» с применением BIM стал мостовой переход с подходами в Уральске. Сейчас проектная документация проходит государственную экспертизу.

«Для получения точных данных о геометрии и состоянии мостов специалисты института используют воздушное и наземное лазерное сканирование с применением технологии LiDAR и фотограмметрию, позволяющие создавать трёхмерные модели сооружений», — сообщили в Минтранспорта.

Полученные данные помогают оценивать техническое состояние мостов. Информация об обследованиях и текущем состоянии сооружений поступает в разработанную институтом цифровую систему управления эксплуатацией мостов.

Кроме того, «КаздорНИИ» подготовил проект новых правил для среднего ремонта автомобильных дорог. Они предусматривают типовые решения по усилению дорожного покрытия для дорог I–V категорий с учётом состояния конкретных участков.

Институт также планирует совместные исследования и пилотные проекты с польским Научно-исследовательским институтом дорог и мостов (IBDiM). Специалисты намерены разработать решения для мостовых сооружений с учётом климатических и геологических условий Казахстана.

#транспорт #мост #проектирование

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