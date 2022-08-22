Свежий выпуск Мотивация плюс квалификация 22 августа 2022 г. 1:07 Анвар Ахметов, Елена Левкович В Нур-Султане прошло пленарное заседание Республиканской августовской конференции педагогов с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова. Участниками конференции, где обсуждались вопросы дошкольного, школьного воспитания и обучения, защиты прав детей, контроля и повышения качества образования, помимо педагогов стали представители центральных и местных госорганов, общественные деятели, эксперты. Поблагодарив учителей за их самоотверженную и безупречную работу в период пандемии, вице-премьер в приветственном слове напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев, придавая особое значение развитию образования и воспитания, в своем Послании 1 сентября 2021 года отметил, что «образованию нужны мотивированные и квалифицированные педагоги». – Успешная реализация Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» позволила фундаментально поднять его престиж... Именно учителями закладываются первоначальные знания, умения, навыки и ценности, – подчеркнул Ералы Тугжанов. По словам вице-премьера, с нынешнего года в школах внедряется формат совместной работы «ученик – школа – родитель», основанный на взаимной ответственности школы и родителей в воспитательном процессе. С 1-го класса будет вновь введен предмет «Трудовое обучение». Кроме того, впервые с этого года в школах с 7-го класса вводится новый предмет – профессиональная ориентация, который поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии. В качестве эксперимента предусматривается открытие теплиц при школах. При ста колледжах осуществляются проекты по созданию малых предприятий для привлечения студентов к работе и приобретению необходимого опыта. Подписаны соглашения с 500 предприятиями о шефстве над колледжами. В 536 колледжах внедрено дуальное обучение. В ходе совещания Ералы Тугжанов поручил Министерству просвещения учредить Республиканскую ассоциацию педагогов по учебным предметам, а в рамках 150-летия Ахмета Байтурсынова организовать республиканский и областные конгрессы педагогов по обмену и масштабированию лучшего педагогического опыта. Заместитель Премьер-министра акцентировал внимание и на обеспечении безопасности детей в предстоящем учебном году и поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки ликвидировать аварийные и трехсменные школы, совместно с Национальным центром по правам человека ускорить создание территориальных подразделений центра по правам ребенка, обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций. В завершение, как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, Ералы Тугжанов пожелал учителям успехов в новом учебном году и наградил лучших работников сферы образования благодарственными письмами. Несколько слов о самой Республиканской августовской конференции, стартовавшей 4 августа. За почти две недели проведено 39 панельных сессий, которые транслировались в соцсетях и на канале YouTube. Число участников секционных заседаний достигло 500 тыс. человек. Запоминающимся стало выступление на пленарном заседании министра просвещения Асхата Аймагамбетова: из его уст прозвучало немало обнадеживающих и рациональных предложений, встреченных аплодисментами зала. В частности, глава ведомства сообщил, что со следующего учебного года школы, за исключением трехсменных, перейдут на пятидневный формат обучения. Такая возможность появилась благодаря решениям Министерства просвещения о снижении учебной нагрузки, увеличении учебного года. – Это 36 дополнительных выходных для полутора миллионов школьников, а также директоров, завучей школ и учителей. Все они должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми, заниматься саморазвитием. Предугадывая вопрос коллег о том, повлияет ли такое решение на сокращение дней отпуска, сообщаю: отпуск в 56 дней останется без изменений. На заработную плату это решение также не повлияет, – отметил Асхат Аймагамбетов. Благодаря поддержке Главы государства, ведется работа и по освобождению учителей от несвойственных им функций, таких как, например, участие в массовых мероприятиях. В министерстве намерены прекратить эту «недобросовестную практику». При этом преподаватели не будут перегружены и чрезмерной работой с документацией: по приказу министерства педагоги должны ежедневно заполнять только два документа – электронный журнал и поурочный план. Такой щадящий подход реализует в первую очередь защиту прав и законных интересов педагогов. В своем выступлении Асхат Аймагамбетов обозначил новые векторы на 2022–2023 учебный год. По его словам, одним из заметных новшеств станет альтернативный подход к преподаванию языков: с этого года первоклассники в школах с казахским языком обучения будут изучать только родной язык, со второго класса – русский язык и с третьего класса – английский. Для школ с русским языком обучения государственный и русский языки по-прежнему будут преподаваться с первого класса.