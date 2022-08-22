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Мотивация плюс квалификация
Анвар Ахметов, Елена Левкович

В Нур-Султане прошло пленарное заседание Республиканской августовской конференции педагогов с участием заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Участниками конференции, где обсуждались вопросы дошкольного, школьного воспитания и обучения, защиты прав детей, контроля и повышения качества образования, помимо педагогов стали представители центральных и местных госорганов, общественные деятели, эксперты.

Поблагодарив учителей за их самоотверженную и безупречную работу в период пандемии, вице-премьер в приветственном слове напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев, придавая особое значение развитию образования и воспитания, в своем Послании 1 сентября 2021 года отметил, что «образованию нужны мотивированные и квалифицированные педагоги».

– Успешная реализация Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» позволила фундаментально поднять его престиж... Именно учителями закладываются первоначальные знания, умения, навыки и ценности, – подчеркнул Ералы Тугжанов.

По словам вице-премьера, с нынешнего года в школах внедряется формат совместной работы «ученик – школа – родитель», основанный на взаимной ответственности школы и родителей в воспитательном процессе. С 1-го класса будет вновь введен предмет «Трудовое обучение». Кроме того, впервые с этого года в школах с 7-го класса вводится новый предмет – профессиональная ориентация, который поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии. В качестве эксперимента предусматривается открытие теплиц при школах.

При ста колледжах осуществляются проекты по созданию малых предприятий для привлечения студентов к работе и приобретению необходимого опыта. Подписаны соглашения с 500 предприятиями о шефстве над колледжами. В 536 колледжах внед­рено дуальное обучение.

В ходе совещания Ералы Тугжанов поручил Министерству просвещения учредить Республиканскую ассоциацию педагогов по учебным предметам, а в рамках 150-летия Ахмета Байтурсынова организовать респуб­ликанский и областные конгрессы педагогов по обмену и масштабированию лучшего педагогического опыта. Заместитель Премьер-минист­ра акцентировал внимание и на обеспечении безопасности детей в предстоящем учебном году и поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки ликвидировать аварийные и трехсменные школы, совместно с Национальным центром по правам человека ускорить создание территориальных подразделений центра по правам ребенка, обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций. В завершение, как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, Ералы Тугжанов пожелал учителям успехов в новом учебном году и наградил лучших работников сферы образования благодарственными письмами.

Несколько слов о самой Республиканской августовской конференции, стартовавшей 4 августа. За почти две недели проведено 39 панельных сессий, которые транслировались в соцсетях и на канале YouTube. Число участников секционных заседаний достигло 500 тыс. человек.

Запоминающимся стало выступ­ление на пленарном заседании министра просвещения Асхата Аймагамбетова: из его уст прозвучало немало обнадеживающих и рациональных предложений, встреченных аплодисментами зала. В частности, глава ведомства сообщил, что со следующего учебного года школы, за исключением трехсменных, перейдут на пятидневный формат обучения. Такая возможность появилась благодаря решениям Министерства просвещения о снижении учебной нагрузки, увеличении учебного года.

– Это 36 дополнительных выходных для полутора миллионов школьников, а также директоров, завучей школ и учителей. Все они должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми, заниматься саморазвитием. Предугадывая вопрос коллег о том, повлияет ли такое решение на сокращение дней отпуска, сообщаю: отпуск в 56 дней останется без изменений. На заработную плату это решение также не повлияет, – отметил Асхат Аймагамбетов.

Благодаря поддержке Главы государства, ведется работа и по освобож­дению учителей от несвойственных им функций, таких как, например, участие в массовых мероприятиях. В министерстве намерены прекратить эту «недобросовестную практику». При этом преподаватели не будут перегружены и чрезмерной работой с документацией: по приказу министерства педагоги должны ежедневно заполнять только два документа – электронный журнал и поурочный план. Такой щадящий подход реализует в первую очередь защиту прав и законных интересов педагогов.

В своем выступлении Асхат Аймагамбетов обозначил новые векторы на 2022–2023 учебный год. По его словам, одним из заметных новшеств станет альтернативный подход к преподаванию языков: с этого года первоклассники в школах с казахским языком обучения будут изучать только родной язык, со второго класса – русский язык и с третьего класса – английский. Для школ с русским языком обучения государственный и русский языки по-прежнему будут преподаваться с первого класса.

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