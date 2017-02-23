​Мотивация в приоритете

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Кадиша Ныгмет

С этой целью в следственных изоляторах и исправительных учреждениях выделяются отдельные помещения, не оборудованные видеокамерами, то есть такое общение будет происходить вне слуха, но в пределах видимости персонала данных учреждений.

Соответствующий меморандум о сотрудничест­ве был подписан вчера в рамках общественных слушаний в МВД по вопросам профилактики нарко­мании, в пенитенциарной системе в том числе. Подписями документ скрепили по согласованию с общественным советом с одной стороны Комитет уголовно-исполнительной системы МВД и с другой – Союз адвокатов Респуб­лики Казахстан.

По словам председателя общественного совета профессора Марата Когамова, документ был принят по итогам общественного слушания, проведенного еще в июле 2016 года по вопросам превенции пыток в уголовно-исполнительной системе органов внутренних дел.

С анализом наркоситуации в мире выступила руководитель программного офиса ООН в Казах­стане Сигне Ротберга. Она говорила об универсальных мерах против злоупотребления наркотически­ми средствами и контроле над наркотиками, а также о внедрении новых методов лечения, социальной и медицинской реабилитации больных наркоманией.

– В рамках профилактической работы мы регулярно проводим антинаркотические акции среди осужденных, – отметил руководитель департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Султан Кусетов. – Во главу угла здесь мы поставили работу по мотивации осужденных к прохождению лечения от наркомании, социальной и психологической адаптации, обследованию на ВИЧ-инфекцию и туберкулез. И в целом к возврату их в общество полноценными и здоровыми гражданами.

Одновременно даются разъяснения об изменениях законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, о правовых последствиях наркопотребления в условиях исправительного учреждения. В отношении наркозависимых, освобожденных из мест лишения свободы, действуют общие принципы ресоциализации для лиц, отбывших наказание.

Но при освобождении их данные направляются и в органы здравоохранения по месту жительства для постановки на учет и продолжения наблюдения.

По результатам слушания принят итоговый протокол, в котором даны рекомендации широкому кругу субъектов права, вовлеченных в сферу противо­действия и профилактики нарко­мании, их выполнение взято на контроль членов общественного совета.

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