​Мотивирующий Хакатон

С 19 по 29 сентября по инициативе вуза впервые была проведена неделя Hackweek с призовым фондом в 6 000 000 тенге, который нацелен на решение ряда задач в области прог­раммных разработок, стоящих перед бизнес-средой Senim. Речь также идет о выработке у участников практического опыта в программировании и выявлении кад­рового потенциала из числа молодых IT-специалистов.

Хакатон вызвал огромный интерес среди студентов. Заявки на участие подали 20 команд. Из них лучшие 14 представили свои работы жюри. Участники продемонстрировали навыки стратегического, аналитического мышления, решения специализированных технических задач. Команды состояли из 3 человек, среди которых 2 участника, согласно критериям проекта, имеют навыки кодирования. Отметим, что ребята порадовали креативными идеями и оригинальными выступлениями. Представители

Senim.kz признались, что наши студенты намного превзошли их ожидания. Все команды отлично выступили, и каждая из них продемонстрировала что-то особенное, отмечают организаторы мероприятия.

По итогам проекта в финал прошли 5 команд-победителей. Кстати, команда Elarys (OCR) – это первокурсники, однако они уже продемонстрировали отличные результаты и могут посоревноваться с участниками со старших курсов. Каждый участник из 5 команд-победителей будет получать ежемесячную стипендию в размере 50 000 тенге с октября по май. А также возможность прохождения стажировки и трудо­устройства в Senim.kz.

– В политике нашего университета каждый студент, преподаватель, выпускник – больше чем клиент, это наши партнеры. Для нас важны долгосрочные перспективы. Чем лучше карьера или бизнес у наших alumni, тем лучше для нас, ведь мир идет в эпоху глобализации образования, – резюмировал ректор университета Канат Кожахмет.