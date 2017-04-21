​Мотор и отвага: падения и взлеты

Всего несколько недель назад был открыт мотосезон, и уже стартовали первые соревнования. В поселке Фабричном на Лысой горе в прошедшие выходные состоялся этап Кубка Содружества, посвященный памяти Виктора Бузлуцкого.

Виктор Петрович был основателем этой трассы, на которой уже порядка 40 лет проводятся различные соревнования по мотокроссу. Опробовать трассу приехали мотогонщики не только из разных городов Казахстана, но и России, Узбекистана и Кыргызстана.

Среди более 80 участников судья Виктор Климакин отметил российских спортсменов: «Большое количество мотогонщиков из России повышает класс наших соревнований. Приехали даже чемпионы России из Челябинска».

А из наших ребят специалис­ты выделяли спортсменов из Актюбинской и Алматинской областей.

Надо сказать, что подобный Кубок Содружества по мотокроссу проводится впервые. И под Алматы проходил уже 2-й этап. Первый – состоялся в Бишкеке.

Самым юным участникам кросса едва исполнилось по пять лет. Но это их не остановило и не испугало их родителей. Они вышли на старт и получили первый опыт спортивной борьбы в международных соревнованиях.

Завораживающее зрелище привлекло большое коли­чество гостей. Взлеты и падения, рев моторов, солнечная погода, свежий воздух – еще надолго останутся в памяти.