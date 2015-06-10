Мотоциклист в Актау врезался в лошадь

Фото с сайта lada.kz

В Актау мотоцикл столкнулся с лошадью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Лада". В результате чего пострадали два человека, животное, судя по фотографиям с места ДТП, скончалось.По словам свидетелей, это произошло в темное время суток в месте, где ограничение скорости – 60 км/ч.Мотоциклист и пассажир живы, но у одного из пострадавших серьезные переломы бедра, грудной клетки и другие повреждения.Обстоятельства ДТП выясняются. Подробности будут сообщены позже.Пользователь под ником Andrianov написал в комментариях, что одного из пострадавших зовут Сергей. "Перевели Сергея в нейрохирургическое отделение. Перелом пятого шейного позвонка без смещения. Все остальные кости целы. Чувствительность выше грудной клетки – на 50%, ниже – практически не ощущает. Врачи говорят: надо ждать и не крутить шеей, полный покой", – сообщил он.Аналогичный случай, по информации портала, произошел в мае 2013 года на автодороге в сторону "МАЭК-Казатомпром": мотоциклист врезался в лошадь и погиб на месте ДТП. Жена мотоциклиста, сидевшая рядом, попала в реанимацию в тяжелом состоянии и позже скончалась.