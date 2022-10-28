Моуринью установил рекорд в еврокубках

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью одержал свою 107-ю победу в еврокубках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Под его руководством итальянский клуб обыграл финский ХИК в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

Португальский специалист обошел по этому показателю сэра Алекса Фергюсона, став тренером с наибольшим количеством побед в еврокубках, пишет championat.com.

Напомним, ранее Моуринью тренировал "Порту", "Челси", "Реал", "Манчестер Юнайтед» и "Тоттенхэм".

С португальским клубом он становился победителем Лиги чемпионов-2003/2004, с "МЮ" одержал победу в Лиге Европы 2017 года, а с "Ромой" стал обладателем трофея Лиги конференций в сезоне-2021/2022.

В текущем розыгрыше Лиги Европы итальянцы с Моуринью занимают второе место в группе С, набрав семь очков, такое же количество баллов у "Лудогорца".

На первом месте "Бетис" (13), вышедший из группы.