Абай и его стихи вошли в мою жизнь раньше, чем я научилась читать: отец был родом из аула, который вот уже больше 80 лет носит имя акына.

«Абайға барамыз», «Абайда болады», «абайлықтар келді» – в контексте бытовом Абай звучал каждый день. У въезда в аул высилась стела, на которой красовался портрет Абая, и его образ запечатлелся в памяти крепко, на годы.

«Кто этот дядя?» – спрашивали мы у родителей. И они рассказывали, кто он. Папа читал его стихи, а мама пела «Желсіз түнде жарық ай». Чуть позже, в школе, стихи читали уже мы. В оригинале и в переводе на русский язык. Старшие учились в казахской школе, а мы, младшие, в русской. Уроки готовили все вместе, наизусть заданное проверяли, рассказывая друг другу, так и получалось, что учили на двух языках.

В классе 8-м я открыла для себя «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, это были две большие книги. Я не все понимала, некоторые моменты казались мне и вовсе ужасными. Смерть Кодара, гибель Енлик и Кебек... Одноглазый Кунанбай казался жестоким и злым, я его ненавидела всей детской душой и сочувствовала Абаю...

Когда закончила читать роман на русском, то, по рекомендации отца, взялась читать его в оригинале. Было сложно, слов незнакомых много, обороты речи, исторические переходы. «А ты читай со словарем. Заодно и родной язык изучишь лучше».

Совет папы оказался ценным, заложив в сознании навсегда и слова, которых в обиходе уже не было, и метод чтения со словарем, и работу с этим словарем. Все это позже очень поможет мне и в учебе, и в жизни.

«Қорғансыздың күні» – «Сиротская доля» Мухтара Ауэзова была прочитана уже в студенческие годы. С каким жаром мы разбирали ее на семинаре по казахской литературе! Как линчевали и волостного Ахана и проныру Калтая. Как жалели Газизу, плакали всей группой. И, может, поэтому весть о надругательстве над одной из девушек факультета, закончившемся ее беременностью, нашла такой живой отклик: в больницу ходили по очереди, носили еду, писали за нее конспекты, прикрывали и помогали как могли.

В этом ведь и заключается сила искусства, ее великая миссия? Пробудить сознание обывателей, заставить работать их души, которые под гнетом бытовых дел покрываются слоем пыли. Серд­це человека покрывается пылью от равнодушия и жиром – от нечестно заработанного богатства. Такую формулу мы вывели тогда вместе с преподавателем Жумажаном Оспановым, принимавшим у нас курсовые работы по творчеству Мухтара Ауэзова.

«Берегите свои сердца от пыли и жира!» – такое напутствие от него мы получили, сдав всем потоком благополучно курс «Қазақ әдебиеті», где словно из старого сундука доставались ценные сокровища из глубины веков.

Потом, через много лет, «Путь Абая» станет одной из книг, к которым я возвращаюсь чаще, чем к другим. Почти в каждом материале на этнографическую тему хочется вставить цитату из романа, ибо она кстати, так как очень точно раскрывает тему. При встречахс коллегами из других стран одной из обсуждаемых тем всегда становится именно роман «Путь Абая», потому что они его читали в переводе на свой язык.

Мечеть Кунанбая в Каркаралы, пещера Мади Бапиулы вблизи горы Едирей, могила Алшынбая, деда Дильды, супруги Абая – память отсылает нас к роману часто, детали складываются, как пазл.

И большой радостью отозвалась в нас весть о создании области Абай по инициативе Главы государства. «Родина Абая наконец-то вернула свой статус области» – мы, никогда не проживавшие там, не имеющие там родных, радовались всем сердцем. Потому что в душе у каждого есть свой Абай, и, как правило, близко с ним мы знакомимся, когда читаем труд выдающегося писателя Мухтара Ауэзова.