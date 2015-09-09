Организаторы выставки – Музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых и Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая – показали жизнь, судьбу и творчество Абая как единое целое. Подбирая материал юбилейной экспозиции, сотрудники музеев постарались избежать одиозности в представлении живописного, графического и литературного наследия поэта. Ведь Абай – это не только громадная и многогранная историческая фигура, но и простой человек со всеми присущими ему взлетами и падениями, озарениями и треволнениями. Это прекрасно понимают современники, каждый из которых может смело сказать «Мой Абай», опираясь на собственное понимание и восприятие поэта, мыслителя, философа, а также Абая-человека, личность. На новой выставке представлено более 120 живописных и графических полотен и предметов декоративно-прикладного искусства из фондов музея Абая и музея им. семьи Невзоровых. Среди их авторов такие казахстанские мастера, как А. Кастеев, Л. Леонтьев, Ж. Шарденов, А. Галимбаева, У. Ажиев, Б. Урманче, Е. Сидоркин, М. Беляев, В. Христолюбов. Здесь также представлены раритетные музейные экспонаты – предметы быта, фотодокументы и другие «свидетели» той эпохи, когда жил и творил наш великий земляк Абай Кунанбаев.