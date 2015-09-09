Свежий выпуск «Мой Абай» Айгуль БИДАНОВА, Семей

Организаторы выставки – Музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых и Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая – показали жизнь, судьбу и творчество Абая как единое целое. Подбирая материал юбилейной экспозиции, сотрудники музеев постарались избежать одиозности в представлении живописного, графического и литературного наследия поэта. Ведь Абай – это не только громадная и многогранная историческая фигура, но и простой человек со всеми присущими ему взлетами и падениями, озарениями и треволнениями. Это прекрасно понимают современники, каждый из которых может смело сказать «Мой Абай», опираясь на собственное понимание и восприятие поэта, мыслителя, философа, а также Абая-человека, личность.

На новой выставке представлено более 120 живописных и графических полотен и предметов декоративно-прикладного искусства из фондов музея Абая и музея им. семьи Невзоровых. Среди их авторов такие казахстанские мастера, как А. Кас­теев, Л. Леонтьев, Ж. Шарденов, А. Галимбаева, У. Ажиев, Б. Урманче, Е. Сидоркин, М. Беляев, В. Христолюбов.

Здесь также представлены раритетные музейные экспонаты – предметы быта, фотодокументы и другие «свидетели» той эпохи, когда жил и творил наш великий земляк Абай Кунанбаев.



