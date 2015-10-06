Мой депозит не обесценился Свежий выпуск 425 Зинаида АНТОШИНА, пенсионерка, Шымкент

После того как доллар пошел в рост после объявления плавающего курса тенге, я тоже стала переживать, что же будет теперь с моим вкладом. Депозит-то у меня в тенге! Успокоилась только после того, как наш Президент сообщил, что государство намерено компенсировать потери по тенговым депозитам, обусловленные ослаблением национальной валюты. И это, на мой взгляд, очень правильно. Люди должны доверять государству, а оно, в свою очередь, защищать их от подобных рисков.

Все это время наверху решали, как защитить социально уязвимые слои населения, которые имеют небольшие накопления и, как правило, держат их в тенге. И вот уже механизм разработан, и банки объявили об индексации вкладов. Теперь я абсолютно уверена, что мой депозит не обесценился, скорее, наоборот, заметно прибавил в весе, ведь процент по тенговым вкладам гораздо выше, чем в иностранной валюте. Особо замечу, что люди моего поколения к доллару относятся настороженно, да и зачем он нам, если мы живем в Казахстане, продукты питания и товары первой необходимости покупаем за национальную валюту.



