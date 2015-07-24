Мой двор – моя гордость Свежий выпуск 505 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Такое поручение аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов дал по результатам отчетных встреч, когда многие горожане обращались к градоначальнику с просьбами облагородить дворовые территории. Месячник по благоустройству начался с появления рабочих ТОО «Коммунхоз-Петропавловск» во дворе расположенных в рамках улиц Астана–Букетова–Брусиловского многоэтажек. Специализированная бригада спилила старые деревья, отчистила территорию от мусора и травы, подновила песочницы и качели. Рады и ребята постарше: теперь, чтобы погонять мяч, им не надо будет идти до стадиона – аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов пообещал им спортивную площадку с искусственным газоном (по поручению главы региона в город должно поступить два десятка футбольных полей).

В рамках социального партнерства в ближайшее время в областном центре будут благоустроены еще более 20 дворов.



