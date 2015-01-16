Свежий выпуск Мой Казахстан Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В выставочном зале Центральной библиотеки им. А. Пушкина были представлены серии картин-пейзажей из войлока «Мой Казахстан» и графические произведения из серии «Мукагали», посвященные творчеству Мукагали Макатаева. Всего в экспозиции 30 произведений.

По словам Майсы Икласовой, в организации большое содействие оказала председатель Сибирского центра казахской культуры Алтынай Жунусова. Выставка стала местом для обмена мнениями и общения с соотечественниками, коллегами-художниками, проживающими в Омске. Также Майса Камысбековна провела мастер-класс для любителей живописи.

В презентации выставки приняли участие директор Омского художественного института, член Союза художников России Кайыртай Амиргазин и омский художник Амангельды Шакенов. Консул Казахстана в Омске Эльдар Кунаев подчеркнул, что проведение выставки стало событием для наших соотечественников, поблагодарил Майсу Икласову за вклад в развитие культурно-гуманитарных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и вручил ей благодарственное письмо.