Статьи Мой Президент! Моя страна! Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Об этом на брифинге в Информационном центре сообщил журналистам заместитель акима области Жаксылык Омар, отметив, что таким образом восточноказахстанцы отдают дань уважения выдающимся заслугам Лидера нации.



В эти дни на востоке страны началась активная подготовка областного форума молодежи. Большая тематическая программа, посвященная Первому Президенту страны, подготовлена музеями, библиотеками, домами культуры во всех городах и районах области.



В рамках декады школьники готовятся к конкурсам сочинений на тему "Мой Президент! Моя страна!", стихотворений и рисунков – "Посвящаю тебе, Родина!". Более 100 заявок поступило от студентов колледжей региона для участия в конкурсе "Потомки Великой степи". Состоится торжественное вступление школьников в ряды республиканского общественного объединения "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан".



Накануне праздника в Семее откроется новая станция скорой медицинской помощи, которая, по словам замакима, станет достойным подарком жителям города.



В День Первого Президента в Усть-Каменогорске состоится открытие сразу двух социально значимых объектов – Реабилитационного центра для ветеранов и студенческого общежития на 500 мест в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева. В этот же день во всех населенных пунктах региона пройдут массовые народные гуляния и ярмарки, спортивные турниры. Кульминацией праздничных мероприятий станет большой концерт с участием звезд казахстанской эстрады.