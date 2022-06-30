В столице проходит Национальный чемпионат по робототехнике, по его результатам выберут лучших школьников для участия в международных соревнованиях в Германии.

Республиканский чемпионат по робототехнике проходит под эгидой World Robot Olympiad. В этом году тема WRO «Мой робот – мой друг». Олимпиада проводится по четырем категориям: Future Engineers, RoboMission (в трех возрастных группах), Future Innovators (в трех возрастных группах), RoboSports.

World Robot Olympiad – Международные состязания роботов, или Всемирная олимпиада роботов. Это соревнования для учащихся 6–11-х классов в возрасте от 10 до 19 лет. Первый фестиваль состоялся в 2004 году в Сингапуре. На сегодня география олимпиады охватывает 50 стран.

С 2014 года автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы», являясь национальным координатором олимпиады в Казахстане, ежегодно проводит региональный и республиканский этапы, а также формирует национальную сборную, которая представляет страну на мировых чемпионатах.

– Олимпиада проводится по правилам всемирной сети олимпиад World Robot Olympiad. В 2022-м она особенная, потому что два года чемпионаты проходили в формате онлайн, и дети очень соскучились по офлайн-формату. Задача ребят – собрать робота-помощника и друга, который заботится, спасает или обслуживает человека в повседневной жизни. Дети готовились больше года, – рассказал организатор фестиваля, заместитель директора центра информационных технологий и сервиса NIS Азамат Биданов.

Для участия в чемпионате в столице собрались школьники со всех уголков Казахстана, включая и новые области – Жетысускую и Абайскую. Всего 218 детей из 109 команд будут бороться за участие в Международном этапе WRO-2022, который пройдет 17–19 ноября в немецком Дортмунде. И только 16 учеников из восьми команд будут представлять Казахстан на мировом чемпионате.

Стоит отметить, что большая часть проектов посвящена медицинской тематике. Так, команда учащихся NIS международного бакалавриата Асыл Умирзак и Жанель Жансат представляют проект «TeleDoc».

– Особенность нашего проекта в том, что робот умеет ездить по палатам, выдавать больным таблетки, которые находятся в запасе, в строго назначенное время. Также у мобильной версии имеется диспенсер, чтобы пациенты могли сразу принять лекарство, запив его водой. Это важно, чтобы вирусные больные пациенты не заражали других, – рассказывает Жанель Жансат.

Робота для оказания помощи медикам и пациентам разработали и учащиеся NIS Талдыкоргана Акежан Микпаева и Виктор Кахно.

– Мы представляем проект «Медбот». Это робот, который призван решить проблему нехватки персонала. Лежачим больным осуществлять уход само­стоятельно очень трудно. Помочь им сможет робот, который привезет в нужное время лекарство и сделает укол, также он может обеззараживать помещения с помощью кварцевых ламп. При этом есть функция распознавания своего пациента через фейс­контроль, – поясняет Акежан Микпаева.

Среди участников чемпионата есть и ребята из обычных сельских школ. Ольга Насонова и Жансар Садриев, к примеру, приехали из ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі» села Петерфельд Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Они представляют проект «Безопас­ный дом», который предназначен для обеспечения безопасности в любых жилых помещениях. Суть проекта – в распознавании лиц и сохранении информации о жильцах, клиентах, работниках, учениках в базе данных при помощи создания собственного профиля, в котором представлена полная информация о человеке.

– Наша система сможет помочь избежать несчастных случаев. Например, в школе она будет сообщать учителям и родителям информацию о местонахождении ребенка, а также оповещать и уведомлять о происшествиях, – говорит Жансар Садриев.

Проект ребята изготовили из деревянных материалов со строго вырезанными выемками для дальнейшей сборки в своей школе, дизайнером выступила Ольга Насонова. Также использовались конструктор Лего и возможности 3D-принтера.

Мухамедьяр Исмаилов из города Семей участвует в категории RoboMission. Участникам старшей возрастной группы необходимо разработать робота, который будет передвигаться в больнице и выполнять несколько функций. Робот должен правильно выполнять команды.

Алихан Закиров и Бекасыл Дюсембай из таразской школы «Дарын» представили проект, который поможет повысить туристический потенциал родного города.

– В Таразе много ­исторических мест: между мавзолеями Айша-биби и Карахана расстояние более 10 км, также между ними есть аэропорт. Мы решили сделать канатную дорогу с кабинкой в виде юрты, которая соединит туристические места. Это удобно для туристов. Вдоль канатной дороги могут расположиться отели, торговые центры, это поможет экономике и бизнесу, – презентовал свой проект Алихан Закиров.

Пожелаем ребятам успешно защитить свои проекты!