«Моя опора – мои родные»

Общество

Много чего повидала за свои 100 лет уроженка Баянаульского района, труженица тыла Аминаш Нуртазиновна Бисембинова. Но не ожидала, что с подарками и цветами ее придут поздравить с вековым юбилеем глава региона Ерлан Арын и аким Павлодара Оразгельды Каиргельдинов. Одной из старейших жительниц области было приятно услышать от них теплые поздравления и пожелания здоровья. За дастарханом зашел разговор о прожитых годах, о ее семье. Оказалось, что у Аминаш Нуртазиновны пятеро детей, 19 внуков, 8 правнуков, которых она продолжает опекать до сих пор, хотя у них все в порядке.

Сама юбиляр прожила нелегкую жизнь. Работать Аминаш Нуртазиновна начала с 12 лет. Трудилась на консервном заводе, штукатуром на стройке, проводником поезда. Во время Отечественной войны она, не жалея себя, работала в тылу для фронта и Победы. Уважаемая бабушка и сегодня, несмотря на преклонный возраст, активно занимается домашним хозяйством: доит корову, трудится на огороде и готовит для внуков вкусные блюда. А еще Аминаш-апай любит делать своими руками инструменты, которые необходимы для сельской работы, а также различные поделки.

Когда долгожительницу спрашивают, как ей, несмотря на нелегкие годы, удалось дожить до такого преклонного возраста, Аминаш Нуртазиновна всегда отвечает: ее опорой и стимулом были работа и семья. Она заботилась и заботится о своих детях, внуках и правнуках, других родственниках. Это давало и дает ей силы жить. А воспитав достойных наследников, она теперь от них принимает заботу и ласку. Давая им при этом наказ, чтобы они все жили дружно, крепили свои семьи и растили детей. Поэтому главным достижением прожитых лет долгожительница, которая в 2012 году была награждена медалью «Күміс ал?а», считает свою семью. И то, что рядом с ней дети, внуки и правнуки.

Сергей ГОРБУНОВ

