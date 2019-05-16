Моя работа будет заключена в поддержке деятельности нового Президента – Нурсултан Назарбаев
Жанат Тукпиев
Выступая на XII Астанинском экономический форуме, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что его работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового Президента и обеспечить транзит власти в спокойной обстановке, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня я выступаю перед вами не в качестве Президента страны. Ради интересов государства и народа я принял непростое, но продуманное решение о прекращении своих президентских полномочий. Впервые в новейшей истории страны, действуя в полном соответствии с Конституцией, мы мирно и в спокойной обстановке, демократическим путем проводим транзит власти. Я благодарен моим коллегам - главам государств, политикам со всего мира, которые мне пишут, звонят и поддерживают это решение", – сказал Назарбаев.
Он напомнил, что на внеочередном съезде партии "Nur Otan" он внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева Президентом страны, посчитав его наиболее подготовленным человеком, который продолжит начатое дело и обеспечит преемственность.
"Я же, согласно принятого Конституционного закона, в качестве Лидера нации, председателя Совбеза, продолжу участвовать в работе по стратегическим направлениям развития государства, включая внутреннюю и внешнюю политику, безопасность. Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового Президента и обеспечить транзит передачи власти в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали", – заключил Елбасы.