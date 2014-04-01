«Моя вторая Родина»

Общество
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Впервые газета увидела свет в Алматы в 1995 году и с того времени активно помогает строить культурные и бизнес-связи с Республикой Кореей. Ее издатель журналист Ким Сан Ук утверждает, что казахский и корейский народы связывает историческое родство.

– Если бы востоковеды занялись сравнительным исследованием культур наших народов, в том числе царских курганов на территории двух государств, уверен, они обнаружили бы удивительную общность, – говорит Ким Сан Ук. – А все потому, что у нас общие предки – люди, населявшие несколько десятков тысячелетий назад землю современного Казахстана, которые смогли преодолеть океан и достичь Корейского полуострова. Поэтому я считаю, что объединяющая идея евразийства, выдвинутая Президентом Нурсултаном Назарбаевым, подтверждается самой историей.

Корейский журналист почти 20 лет живет в Казахстане и уезжать не собирается. Национальная политика нашего государства позволяет ему и его семье чувствовать себя здесь комфортно. А дружелюбие, гостеприимство и толерантность, которые, по его мнению, выгодно отличают казахский народ, не допускают и мысли о дискриминации по национальному признаку.

Газета «Ханин ильбо» выходит раз в неделю и рассказывает о достижениях обоих государств. Ким Сан Ук искренне заинтересован в процветании своей второй Родины, как он называет Казахстан. Ведь газета появилась благодаря динамичному экономическому развитию нашей страны, а также большому желанию корейских бизнесменов строить взаимовыгодные отношения с Казахстаном. И поэтому улыбчивый журналист Ким всегда в гуще событий. Сегодня «Ханин ильбо» можно найти в каждом корейском ресторане и магазине, в компаниях и организациях, связанных с Кореей. А начинал свою карье­ру ее издатель – Ким Сан Ук, уроженец города Чанвон провинции Южный Кенсан, – с учебы в Сеуле в университете Коре. Затем была аспирантура на международном отделении университета Енсей. Работая в его музейных фондах, он узнал о бывшем СССР, в частности о странах Центральной Азии, Казахстане и советских корейцах. История соотечественников его заинтересовала и увлек­ла. Поэтому когда в 1995-м представилась возможность приехать в Казахстан, он ни секунды не раздумывал. Вначале работал преподавателем корейского языка в КазНПУ им. Абая, где тогда только что открылось корейское отделение.

– В середине 90-х Казахстан и Корея активно налаживали сотрудничество, и в Алматы стали приезжать корейские бизнесмены, преподаватели, художники, артисты, медики, ученые и многие другие cпециалисты, – вспоминает Ким Сан Ук. – Все они хотели узнавать новости Казахстана и Кореи на корейском языке. Так родилась идея издания «Ханин ильбо».

Успех газеты дал возможность создать в 2007 году ее электронную версию. Сегодня сайт «Ханин ильбо» каждый день посещают более 10 тыс. пользователей, что ставит ее в один ряд с успешными коммерческими проектами. Сам редактор считает, что такая высокая посещаемость связана прежде всего с огромным интересом к Казахстану. Всего в своей жизни, как говорит Ким Сан Ук, он добился благодаря поддержке жены Ли Хен Ген. Она тоже журналист – за ее плечами опыт корреспондента студенческой газеты, сценариста утренней программы на KBS (Корейское государственное телевидение). Кроме того, она увлекается фотографией. Так, во время Года Казахстана в Корее (2010) в Сеуле провела тематическую выставку фотографий, сделанных ею в красивейших местах нашей республики. Супруги воспитывают троих детей, и по корейским меркам их семья считается большой. Они гордятся успехами газеты «Ханин ильбо» и тем, что смог­ли внести скромный вклад в успешное становление своей второй Родины – Казахстана.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

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