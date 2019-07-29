​Мозговая атака по проблемам Урала

По традиции экспедиция проводится в рамках Дня Урала, а в этом году она посвящена Году молодежи в Казахстане.

Участники водной экспедиции, стартовав на территории приграничного Илекского района Оренбургской области РФ, проследовали по маршруту Бурлинский, Теректинский и Чингирлауский районы Западно-Казахстанской области и финишировали на набережной реки в Уральске. Во всех административных центрах этих районов состоялись встречи с молодежью, форумы, спортивные состязания. Мероприятия примечательны тем, что более половины участников водной экспедиции представляли молодежь двух стран.

Пока экспедиция набирала ход, в Уральске с участием ученых Казахстана и России проходил двухдневный научный семинар по изучению международного опыта и подготовке предложений по совместному институциональному и экономическому механизму сохранения экосистемы бассейна реки Урал. В семинаре приняли участие аким области Гали Искалиев, и. о. вице-губернатора – заместитель председателя правительства Оренбургской области Павел Самсонов, ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлыбай Сабит, депутаты Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев, Ерболат Мукаев, Сарсенбай Енсегенов, депутат Государственной Думы РФ Юрий Мещеряков, глава офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султане Дьердь Сабо, председатель ОО «Эколого-туристское движение «Біздің Жайық – Наш Урал» Елена Тарасенко и многие другие.

По словам зарубежного эксперта Дьердя Сабо, этот семинар стал мощной мозговой атакой по проб­лемам Урала, а его итоги помогут в конечном счете усовершенствовать существующие механизмы управления трансграничным бассейном реки и наконец-то перейти от слов к делу.

Также в рамках мероприятия состоя­лось подписание соглашения между Обществом по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» и общественным объединением «Эколого-туристское движение «Біздің Жайық – Наш Урал».

По завершении научного семинара его участники встретились с участниками ХХIII казахстанско-российской экологической водной экспедиции и приняли участие в традиционном запуске в Урал мальков пород осетровых рыб (стерлядок).