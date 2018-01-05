Фото со страницы Аскара Жумагалиева в Facebook
Заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев провел мозговой штурм с вице-министрами и представителями национальных компаний по реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщает Кazpravda.kz
.
"Сегодня провели brainstorming с участием вице-министров, представителей нац. компаний, ответственных за реализацию проектов ГП "Цифровой Казахстан". Генерировали идеи в рамках направлений digital kazakhstan, определяли KPI, устанавливали сроки. В итоге отобрали наиболее актуальные, интересные идеи по всем отраслям", – написал вице-премьер на своей странице Facebook.
При этом он отметил, что "у большинства уже есть неплохие начинания и видение конечных целей".
"Коллеги делились опытом, предлагали решения вопросов. Открытая дискуссия, живое общение всегда дают продуктивные результаты", – отметил Жумагалиев.
Напомним, государственная программа "Цифровой Казахстан" утверждена Постановлением Правительства Казахстана за № 827 от 12 декабря 2017 года.
Основной миссией программы является повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности экономики страны за счет использования и развития цифровых технологий.
Реализация программы запланирована по двум векторам развития: "Цифровизация существующей экономики" в среднесрочной перспективе и "Создание цифровой индустрии будущего" в долгосрочной перспективе.
120 запланированных мероприятий программы сформируют основы цифрового сектора как новой отрасли экономики и будут реализовываться в пяти направлениях:
"Цифровизация отраслей экономики", "Переход на цифровое государство", "Реализация цифрового Шелкового пути", "Развитие человеческого капитала" и "Создание инновационной экосистемы".
В результате мер предпринятых в рамках проекта помимо увеличения роста производительности труда по отраслям экономики, планируется увеличение к 2022 году доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2,6%; создание до 300 000 новых рабочих мест за счет цифровизации; увеличение доли пользователей сети интернет до 82%, а также уровня цифровой грамотности населения до 83%.
Так как программа затрагивает все сферы жизнедеятельности и нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны бенефициарами ее реализации станут граждане, субъекты бизнеса и государственные органы Республики Казахстан.
По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7 – 2,2 трлн тенге.
Реализация программы может стать ключевым фактором достижения цели поставленной Президентом Республики Казахстан в Стратегии "Казахстан-2050" по вхождению Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 году.