​Можем достичь любых высот

Выступая с высокой трибуны форума, рассказала о себе. Я чувашка по национальности, доля этого этноса в Казахстане составляет всего 0,3%, а в нашей области проживают 1 100 чувашей. И как представитель малой народности я сумела добиться в жизни многого, потому «Мәңгілік Ел» в моем понимании – это упорный труд, терпение и профессионализм. Они позволят любому казахстанцу, независимо от его национальной и религиозной принадлежности, достичь успеха в жизни. Я, к примеру, смогла это сделать как представитель очень скромной, но такой нужной профессии повара. И представляя на различных чемпио­натах и фестивалях нашу республику, как президент Ассоциации кулинаров Казахстана, я всегда с успехом выставляла на суд жюри и гостей наше традиционное блюдо бешбармак и неизменно гордилась этим. Кстати, в нынешнем году 1 Мая, в День единства народа Казахстана, наша команда кулинаров приготовила на праздновании в Астане бешбармак весом в 736 кг и добилась регистрации своего достижения в Книге рекордов Гиннесса, что для нас является предметом особой гордости!



Меня удивило и порадовало то, что в форуме участвовало много молодых людей, уже сумевших добиться больших успехов в своем деле. Это обстоя­тельство не может нас не радовать. Ведь это значит, что в стране растет достойная смена молодых ребят и девчат – умных, талантливых, целеустремленных, сплоченных общей идеей людей, которым предстоит строить будущее нашей республики, за которое все мы можем быть спокойны.



Вот у меня недавно женился сын Артем, а дочь Наталья скоро родит мне внука или внучку, так что наша семья, надеюсь и верю в это, сегодня стоит на пороге множества радостных событий. Это придает силы и энергии, неиссякаемую бод­рость духа человеку, и пусть каждый казах­станец будет уверен в стабильности и светлом будущем нашей Страны Великой Степи!